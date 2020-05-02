Обзор строительства и реконструкции инфраструктуры энергетики и ЖКХ

Открыт Центр управления сетями Тулэнерго

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В зоне ответственности центра находятся 8720 подстанций, 34,5 тыс. км ЛЭП, а от действий одной смены диспетчеров зависит электроснабжение 1,5 млн жителей.

Центр уже принял управление пятью муниципалитетами: Щекинским, Воловским и Каменским районами, г. Ефремовым и Большой Тулой.

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В Кировской области завершили строительство крупной подстанции

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В Кирове поставлена под напряжение для проведения комплексного опробования новая подстанция класса напряжения 110 кВ «Урванцево». Этот современный центр питания построил филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Кировэнерго» (работают под брендом «Россети Центр и Приволжье Кировэнерго»). Здесь установлен новый трансформатор мощностью 40 МВА, смонтировано блочное открытое распределительное устройство 110 кВ, закрытое распределительное устройство 10 кВ, построены заходы воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ. Все основное оборудование, которое установлено на подстанции, отечественного производства с элементами цифровых технологий.

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Также закончены работы по сооружению воздушной линии электропередач напряжением 110 кВ Вятка-Чижи. Ввод линии позволит задействовать в схеме электроснабжения Кирова ещё один центр питания — подстанцию 500 кВ «Вятка».В результате запуска данной воздушной линии создаются условия для развития города в южном и юго-западном направлениях, где ведётся интенсивное строительство новых жилых районов

Общий объём инвестиций в электросетевой комплекс Кировской области в 2019 году составил более 1,6 млрд рублей.

Новая газовая котельная открылась в деревне Волченки Московской области. Она обеспечит тепло и горячую воду круглогодично

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В деревне Волченки Наро-Фоминского городского округа введена в эксплуатацию новая газовая котельная. Она будет обеспечивать жителей теплом и горячей водой круглый год.

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Чтобы обезопасить жителей от перебоев с теплом и значительно сократить расходы на отопление, в 2009 году было принято решение о строительстве в Волченках новой газифицированной котельной. Проектирование было закончено в 2013 году, в 2014-м начато строительство. Но осенью того же года стройку «заморозили» из-за отсутствия финансирования. При этом готовность новой котельной составляла около 40%. В 2017 году котельная была передана в МУП «Теплосеть», и стройка возобновилась.Здание котельной имеет металлический каркас, несущие и ограждающие конструкции выполнены из сэндвич-панелей. В котельной установлены два водогрейных котла отечественного производства с номинальной тепловой производительностью 2000 кВт каждый. Горелочные устройства в котельной — комбинированные (газ/дизельное топливо) итальянского производства, а насосное оборудование — из Германии.

Местная жительница Елена Башкина упомянула экологический аспект введения в эксплуатацию новой котельной. «Для нас это очень важное событие. Мы очень любим наш поселок, а современные газовые котельные не только эффективны, но и экологически безопасны», — отметила Елена Башкина.

В Кстовском районе Нижегородской области запустили в работу новую котельную

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Проект стоимостью 34,4 млн рублей был реализован в рамках концессии по управлению «Т Плюс» теплосетевыми активами города Кстова и Кстовского района.В новой котельной установлены высокоэффективные водогрейные газотрубные котлы с реверсивным прохождением продуктов сгорания. КПД оборудования составляет 92%. Использование блочно-модульной технологии возведения котельной снижает расходы тепла на собственные нужды и другие эксплуатационные затраты. Благодаря современному оборудованию котельная функционирует полностью автоматически, выдерживая наиболее экономичный режим работы котлов и экономя топливо. Кроме того, новая котельная, в отличие от старой, имеет отдельный контур горячего водоснабжения, что повысит качество горячей воды, поступающей потребителям.

В посёлке Энтузиаст Юрьев-Польского района Владимирской области открыта новая блочно-модульная котельная мощностью 2,2 МВт

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Она обеспечит надежным теплоснабжением жителей 15 многоквартирных домов, детский сад, школу, дом культуры и другие объекты.

Строительство этой котельной позволило уйти от эксплуатации неэффективной мазутной котельной с высокой степенью износа оборудования. Ежегодное потребление жидкого топлива составляло до 490 тонн. Новая котельная оснащена двумя котлами. Её работа предусматривается в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонал: котлы снабжены необходимой автоматикой безопасности и регулирования.

По предварительным оценкам, ввод новой котельной позволит экономить в год до 2,8 млн рублей из поселкового бюджета, в том числе за счёт экономии средств фонда оплаты труда и топливно-энергетических ресурсов.

Строительство котельной велось в рамках государственной программы «Энергосбережение и повышения энергетической эффективности во Владимирской области». Стоимость проекта составила 14,1 млн рублей, в т. ч. 12,7 млн рублей из областного бюджета и 1,4 млн рублей — из местного.

Отметим, что это не первый проект, реализованный в рамках программы энергосбережения в Юрьев-Польском районе. В 2017 году там построена блочно-модульная котельная в селе Шихобалово мощностью 3,5 МВт, что позволило снизить тариф на отопление для потребителей.

В текущем году в нашей области продолжается работа по модернизации теплового комплекса. На эти цели в рамках программы энергосбережения из областного бюджета выделяется 160 млн рублей.

Кроме этого, в области действует государственная программа модернизации коммунального комплекса, которая направлена на строительство или реконструкцию объектов водоснабжения и водоотведения. Объём финансирования программы в 2019 году составляет 340 млн рублей.

АО «ТомскРТС» выполнила комплекс работ по модернизации перекачивающей насосной станции № 3 (ПНС-3), обеспечивающей теплом и горячей водой потребителей в Советском районе Томска

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ПНС-3 была построена в 1959 году. Оборудование, установленное на объекте в советские годы, устарело и уже с трудом удовлетворяло потребности в тепловой нагрузке динамично развивающегося района. В связи с этим «ТомскРТС» было принято решение включить ПНС-3 в программу реконструкции на 2018 год.

Советский район города активно развивается, в последние годы здесь были построены новые здания, в том числе школа на улице Никитина, для подключения которой были необходимы дополнительные мощности. Реконструкция ПНС-3 в комплексе с реализацией проекта по реконструкции участка тепломагистрали 2 Н позволила решить эту задачу, сохранив качественное теплоснабжение всех запитанных от этого объекта потребителей

В настоящее время от ПНС-3 запитаны более 20 километров тепловых сетей, снабжающих отоплением и горячей водой свыше 300 потребителей, в том числе жилые дома и объекты социальной сферы. После реконструкции оборудование ПНС-3 позволяет обеспечить подключение новых потребителей с суммарной нагрузкой более 3 Гкал/ч.

Увеличить мощность объекта удалось за счет установки современного энергоэффективного оборудования — двух насосных агрегатов марки TP 300-430/4 фирмы Grundfoss с частотными преобразователями. Производительность каждого насоса достигает 650м3/час при мощности 110 кВт. Эти насосные агрегаты обеспечивают расход сетевой воды объёмом 1300 м3/ч и напор до 35 м.вод.ст. Суммарная производительность насосных агрегатов ПНС-3 после реконструкции составила 2500 м3/час. При такой мощности это оборудование позволяет существенно экономить электроэнергию.

В Курске заменили более 25 тысяч уличных светильников

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В Курске заменили 25 361 светильник, в т. ч. более 15 000 в частном секторе. Из них 1 866 оснащены модулями связи по протоколу LoRaWAN для дистанционного управления. Это позволяет регулировать яркость через специальное мобильное приложение. Также через него можно контролировать участки с неработающим освещением.

«Поламповый контроль пока касается светильников в центральной части города. Согласно ГОСТу, их можно диммировать, тем самым получая дополнительную экономию. Беспроводная сеть, которая используется в городе для управления светильниками, самая современная и перспективная. Благодаря ней город сможет работать и не только над системой освещения, но и еще ставить другие датчики, например, это касается системы «Безопасный город», — рассказал Алексей Аникин, генеральный директор ООО «Световые Технологии ЭСКО».

Котельную построили в Сергиевом Посаде Московской области

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В Сергиевом Посаде на улице Московская завершили строительство котельной, предназначенной для обеспечения теплоснабжения и горячего водоснабжения жилых домов поселка Лакокраска, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Московской области.

Мощность котельной составляет 5,55 мегаватт. Заказчиком объекта выступает МБУ «Благоустройство Сергиев Посад».

Прилегающую территорию озеленили и установили освещение на объекте.

Новая газовая котельная обеспечит теплом порядка четырех тысяч жителей Нытвы Пермского края

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В городе Нытва введена в эксплуатацию новая газовая котельная, которая обеспечит теплом всю левобережную часть города. Сейчас тепло от котельной получают 70 многоквартирных, 168 частных домов и ряд социально значимых учреждений. В общей сложности тепло от нового источника получают порядка 4 тысяч жителей города. Раньше левобережная часть снабжалась теплом от старой котельной металлургического завода 1976 года постройки. Новый источник генерации тепла значительно повысит надежность теплоснабжения.

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В этом году на новой котельной проведены все необходимые пуско-наладочные работы и получены разрешения на ввод объекта

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В деревне Чудцы Бокситогорского района Ленобласти запустили в строй новую экологичную котельную, работающую на древесном топливе — отходах лесообработки

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Котельная мощностью 10 мегаватт будет обеспечивать теплом лесопильный завод ООО «ММ-Ефимовский». Стоимость строительства объекта — около 5 млн евро.

Котельная является одним из завершающих этапов в реализации инвестпроекта по созданию лесопильного производства замкнутого типа.

Лесопильный завод в Чудцах относится к безотходным производствам, побочные продукты лесопиления: щепа, стружки и кора реализуются или используются для собственных нужд.

В Петрозаводске начал работать Центр оперативно-диспетчерского управления «ПКС-Тепловые сети»

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Как рассказал технический директор АО «ПКС-Тепловые сети» Алексей Проккиев, в течение 2019 года сотрудники предприятия работали над реализацией инвестиционных проектов. Была реконструирована котельная на ул. Ригачина: заменены котлы и насосы, выполнена полная автоматизация оборудования, внедрена автоматическая система управления котельной.

© gov.karelia.ru

Таким образом, сейчас все котельные АО «ПКС-Тепловые сети» оснащены специальными приборами для автоматического контроля над химическим составом сетевой и котловой воды, оборудованием и программными средствами для считывания и передачи данных в аварийно-диспетчерскую службу и централизованную химическую лабораторию. На насосные станции ПНС-13 и ПНС-14 установлена местная автоматическая система управления для контроля режимов давления, аварийных ситуаций, состояния пожарной и охранной сигнализаций, параметров тока и напряжения, вентиляции, отопления и пр.

Итогом проведенной работы стало открытие Центра оперативно-диспетчерского управления. Именно сюда поступает вся информация о работе котельных в режиме реального времени — это 507 параметров работы систем теплоснабжения Петрозаводска и поселков Новая Вилга, Шуя и Мелиоративный, что позволяет оперативно реагировать на возможные отклонения в работе котельных. Параметры обновляются с периодичностью от 1 до 10 секунд.

Сургутская ГРЭС-2 открылась после модернизации

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Станция обеспечивает электроэнергией районы Западной Сибири и Урала, являясь самым крупным производителем электроэнергии в России и третьей по мощности тепловой электростанцией в мире. Ее установленная мощность составляет 5660 мегаватт, что равняется практически 50 процентам всей электроэнергии, вырабатываемой в Ханты-Мансийском автономном округе.

ГРЭС полностью готова к бесперебойной, эффективной работе в зимний период. На станции эксплуатируется 6 паросиловых энергоблоков мощностью 810 мегаватт.

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В 2019 году в полном объеме были реализованы планы по модернизации станции. Так, в частности, выполнены ремонтные работы на 2 блоке, капитальный ремонт 6 блока.

В настоящее время на станции трудятся свыше 1200 человек.

Газовая генерация в Правдинске Калининградской области обеспечивает надежное теплоснабжение

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К началу отопительного сезона в городе реконструировали три котельных. Работы велись в рамках концессионного соглашения между региональным правительством, администрацией муниципального образования и специализированным предприятием. В результате надежным теплоснабжением обеспечены социальная сфера и жилой фонд — 17 многоквартирных домов, где проживает почти две тысячи человек.

Резервный запас мощности котельной, расположенной на улице Комсомольской, позволит в дальнейшем развивать в городе жилищное строительство.

Как рассказал концессионер, за объектами установлено круглосуточное видеонаблюдение. Осуществляется централизованное управление, сводящее к минимуму человеческий фактор. Обеспечена прозрачность в расчетах с поставщиком — данные об объемах потребляемого газа автоматически направляются датчиками топлива.

Объем инвестиций в реконструкцию объектов составил 85 миллионов рублей.

Проект цифровой модернизации городских диспетчерских пунктов «Россетей» стартовал в Удмуртии

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Ижевский городской диспетчерский пункт создан в рамках проекта «Цифровая Трансформация 2030». Он оборудован цифровыми каналами связи и информационными системами. Это позволит в режиме онлайн осуществлять управление всем электросетевым комплексом столицы республики — контролировать состояние электросетевых объектов, включая процесс эксплуатации и проведение ремонтов электросетевого оборудования, анализировать параметры качества электроэнергии, координировать работу оперативно-выездных и ремонтных бригад.

Результатом работы ГДП станет существенное сокращение продолжительности технологических нарушений, повышение надежности электроснабжения потребителей, а также выход клиентских сервисов на качественно новый уровень.

В томском поселке Аэропорт запущена новая котельная

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Подрядчик — компания «СМП-95» — завершил монтаж оборудования и благоустроил прилегающую к котельной территорию. Объект, строительство которого началось в июле, запущен в работу со стартом текущего отопительного сезона.

Мощность новой котельной составляет 12 МВт. Она заменила старую котельную, которая больше не может эксплуатироваться из-за предельного износа оборудования и ее конструктивных элементов.

Концерн «Автоматика» завершил реконструкцию котельной в Калуге

Котельная АО «КЭМЗ» была введена в эксплуатацию в 1986 году. Работы по ее реконструкции с заменой морально устаревшего оборудования длились около трех лет. В ходе модернизации оборудования дополнительно были проведены работы по утеплению фасада корпуса, замене кровли и ремонту внутренних помещений.

Суммарная мощность котельной до реконструкции составляла 117 Гкал/час (единица, характеризующая количество теплоты, произведённой или использованной тем или иным оборудованием за единицу времени) и включала в себя 3 водогрейных котла и 3 паровых. Суммарная мощность новой котельной составляет 55 МВт/час (единица измерения электрической мощности).

Данной мощности более чем достаточно как для собственных нужд предприятия, так и для отопления и горячего водоснабжения жилого сектора. На сегодняшний день завод снабжает теплом 93 дома, 14 социальных объектов, а также 89 объектов частной собственности. В настоящее время инвестиции АО «КЭМЗ», вложенные в реконструкцию составили более 286 млн. рублей.

Пост сделан с содйствием блогера Human RS!