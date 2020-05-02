Российские компании выпустили новые модели полуприцепов

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30 апреля 2020 года «Грабовский автомобильный завод» из Пензенской области, который является одним из крупных российских предприятий по ппроизводству автомобильных цистерн для транспортировки и временного хранения нефтепродуктов, сообщил о том, что компания изготовила и отгрузила заказчику новую модель алюминиевого полуприцепа ППЦА-92396-0000010 с цистерной объемом 35 м3 (летом 2019 г. компания представила новую модель алюминиевого полуприцепа с цистерной объемом 33 м3, о чем сообщил сайт «Сделано у Нас»), которая предназначена для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,82 т/м3.

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24 апреля 2020 г. пресс-служба челябинского предприятия НПО «Вектор» сообщила о том, что компания создала новую модель полуприцепа ППЦВ-28ОД с объемом односекционной цистерны 28 куб. м. Первый полуприцеп из партии, который предназначен для сбора нефтепродуктов, разлитой нефти, газового конденсата или неагрессивных технологических жидкостей и для их транспортировки к местам утилизации и переработки был отгружен в адрес компании Русбизнесавто. Цистерна может комплектоваться шестью моделями насосов, производительностью от 240 до 2600 куб. м/ч и мощностью от 9 до 38 кВт.