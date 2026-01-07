«Грабовский автомобильный завод» в 2025 году отправил в Беларусь партию алюминиевых полуприцепов
В апреле 2025 года предприятие изготовило 14 единиц полуприцеп-цистерн модели ППЦП-91399D объемом 33 м3 для компании Беларуснефть, предназначенных для транспортировки и кратковременного хранения светлых нефтепродуктов плотностью не более 0,86 т/м3 и
Цистерна разделена на пять отсеков и оборудована системой нижнего налива.
Цистерна имеет заниженную конструкцию благодаря низким («европейским») горловинам.
Для освещения рабочей зоны имеются взрывобезопасные фонари.
