Военные построили новый терминал аэропорта в Петрозаводске
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Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта в Петрозаводске, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.
«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершили строительство и сдали в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта в городе Петрозаводске в Республике Карелия», — говорится в сообщении военного ведомства.
Отмечается, что строительство нового терминала было выполнено менее чем за год.
Источник: https://ria.ru/20200504/1570939499.html
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04.05.2008:34:40