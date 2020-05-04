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Транспорт и логистика

Военные построили новый терминал аэропорта в Петрозаводске

https://runaruna.ru/files/models/news/31695/31695_main_image_w1180.jpghttps://runaruna.ru/files/models/news/31695/31695_main_image_w1180.jpg © runaruna.ru

Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта в Петрозаводске, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершили строительство и сдали в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта в городе Петрозаводске в Республике Карелия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что строительство нового терминала было выполнено менее чем за год.
Источник: https://ria.ru/20200504/1570939499.html

ВСК МО, аэропорт, Петрозаводск
  • Нет аватара termometrix
    04.05.2008:34:40

    Отмечается, что строительство нового терминала было выполнено менее чем за год.

    Я и не сомневался.

    Как всегда молодцы военные строители! И все строители сегодня!

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    Отредактировано: termometrix~09:17 04.05.20
    #1196926
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