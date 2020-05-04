Военные построили новый терминал аэропорта в Петрозаводске

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Военные строители сдали в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта в Петрозаводске, сообщил департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

«Специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны РФ завершили строительство и сдали в эксплуатацию новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта в городе Петрозаводске в Республике Карелия», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что строительство нового терминала было выполнено менее чем за год.