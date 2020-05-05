ГК «Теплоприбор» представила ультразвуковой счетчик газа нового поколения «Гобой-2»
В начале 2019 года «Теплоприбор» представил свою новую разработку: ультразвуковой счетчик газа нового поколения «Гобой-2».
Счетчик газа «Гобой -2» предназначен для учета объема и объемного расхода газа в жилых домах, административных и производственных помещениях при учетно-расчетных и технологических операциях, в том числе для применения во взрывоопасных помещениях. Счетчики могут применяться для учета воздуха и других газов (ацетилена, азота, аргона).
При разработке были использованы последние достижения мировых производителей в области микроэлектроники для ультразвуковых приборов учета.
Основные преимущества счетчиков газа Гобой-2:
- Счетчик совмещен с газовым корректором, имеет единое конструктивное исполнение и состоит из преобразователей расхода, давления, температуры и информационно-вычислительного блока;
- Интеллектуальная система автоматической регулировки и самодиагностика счетчика с выдачей кода ошибки;
- Высокая точность измерения и линейность характеристик во всем диапазоне расхода;
- Пределы допускаемой основной относительной погрешности измерений
объема и объемного расхода газа, приведенного к стандартным условиям, не превышают:
в диапазоне от 0,1 Qмакс (включительно) до Qмакс (включительно) δv = ± 1%.
в диапазоне от Qмин (включительно) до 0,1 Qмакс. δv = ± 2%;
- Измерение абсолютного давления от 80 до 1000 кПа;