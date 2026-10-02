Роботы против борщевика Сосновского

Компания «Корона» (Нижегородская область), производитель бензиновой техники и средств малой механизации, испытала первый в России роботизированный комплекс по уничтожению опасного сорняка — борщевика Сосновского. Комплекс состоит из робота-мульчера и робота-опрыскивателя, его производительностьв десятки раз выше, чем уобычных методовобработки зараженного участка.

Разработка «Короны» нацелена на комплексное и быстрое уничтожение борщевика.

Впереди идет робот-мульчер, который скашивает и измельчает массив сорняка, а за ним следует робот-опрыскиватель, распыляющий над участком рабочий раствор гербицида. Один робот-мульчер (масса — 407 кг, мощность двигателя — 13 л.с., скорость до 6 км/ч, ширина захвата — 1 м) за смену обрабатывает 2 га, а робот-опрыскиватель (масса — 350 кг, объем бака — 800 л, мощность движка — 15 л.с., скорость — до 8 км/ч) — 25 га.

Для сравнения: оператор при помощи триммера и ручногоопрыскивателя справляется за смену максимум с тремя сотками.

Преимуществом роботизированной техники является также дистанционное управление. Оператор, находящийся на расстоянии до 300 м от машины, гарантированно защищен от брызг ядовитого сока борщевика при скашивании. Кроме того, человеку не приходится самому продираться через труднодоступные зоны: густые заросли, заболоченные места, — а роботы специально для этих целей оснащены гусеничным ходом.