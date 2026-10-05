Восстановление объектов культурного наследия в Иркутске (часть 5)

В следующем году Приангарье встречает X Всероссийский фестиваль «Архитектурное наследие». Выбор региона неслучаен, многие путешественники, проезжавшие через Иркутск на рубеже XIX—XX вв. , давали ему весьма лестные оценки. Антон Чехов, побывавший в городе в 1890 году, отмечал его интеллигентность и столичный стиль. А британский журналист Джон Фрейзер в 1902 году описал Иркутск как процветающий людный и весёлый город, который, к удовольствию жителей, называют сибирским Парижем. Чистота и свежесть, опрятность фасадов вдохновляла путешественников в прошлом. Сегодня для возвращения городу былого величия действует несколько специальных программ, но всё больше собственников бизнеса берутся за восстановление исторических объектов самостоятельно. Это важный вклад предпринимателей в сохранение исторического облика Иркутска.

Проект из Иркутской области отмечен золотым дипломом IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие».

Делегация Иркутской области летом приняла участие в деловой, выставочной и конкурсной программах IX Всероссийского фестиваля «Архитектурное наследие», который прошёл в Ростове-на-Дону. За три дня на деловых площадках фестиваля состоялось более 80 событий с участием порядка 150 экспертов в области сохранения архитектурно-градостроительного наследия. В рамках конкурсных и выставочных экспозиций коллеги поделились опытом сохранения, реставрации и приспособления памятников архитектуры, обсудили тенденции, инновационные подходы и проекты, которые сохраняют наследие России и развивают её города.

Иркутская область в следующем году принимает 10-й, юбилейный, фестиваль и для региона сейчас такой обмен опытом был особенно важен. Главная тема фестиваля этого года — «Развитие городов России: инновационные подходы к сохранению наследия» — раскрывалась не в абстрактных рассуждениях, а на конкретных примерах. По конкурсной программе было видно, что в стране много неравнодушных команд, которые не просто «спасают» памятники, а ищут для них новую жизнь — через туризм, образование, культурные проекты. В целом, фестиваль показал: в стране есть и компетенции, и желание работать с наследием бережно и современно. Теперь задача — создавать условия, чтобы эти усилия приносили максимальный эффект.

По итогам фестиваля проект «Храмовая архитектура Иркутской области» удостоен золотого диплома в номинации «Храмовое зодчество» смотра-конкурса «Культурное наследие регионов России», который проходил в рамках конкурсной программы. Экспозицию, посвящённую 300-летию Иркутской епархии Русской Православной Церкви, отпраздновать которое готовятся в 2027 году, представила региональная служба архитектуры.

Проект о восстановлении храмов Иркутской области подготовлен службой совместно с епархией и региональным отделением Союза архитекторов России. Начиная с самого старейшего храма региона, Спаса Нерукотворного Образа (Спасская церковь), он отражает трёхвековое развитие Иркутской епархии. Последние пять лет в Приангарье действует региональная программа субсидирования объектов религиозного назначения на проведение ремонтных и реставрационных работ. В экспозиции также был показан опыт Приангарья по совмещению в объектах культурного наследия духовной и туристической функций — Храм во имя святого пророка царя Давида на Тёплых озерах в Слюдянском районе и культурно-просветительский центр имени святителя Иннокентия в селе Анга Качугского района.

Благодаря областной программе субсидирования объектов религиозного назначения только в прошлом году пять храмов Иркутской области получили государственное финансирование на ремонт и реставрацию. Помимо Спасской церкви это Богоявленский собор и Владимирская церковь в Иркутске, церковь Иоанна Предтечи в поселке Кутулик Аларского района, церковь Спаса Нерукотворного Образа в селе Урик Иркутского района, история которого неразрывно связана с декабристами. На это из областного бюджета направлено около 27 млн рублей. В целом за пять лет действия региональной программы восстановлено 16 храмов. Финансирование ремонтов и реставраций распределялось в соотношении 75% на 25%. То есть, три четверти средств выделялось из регионального бюджета и четверть — Иркутской епархией. Таким образом, из областной казны за пять лет на эти цели направлено 120 млн рублей. По этой программе уже полностью восстановлен Верхоленский Собор Воскресения Христова .

Каменная Спасская церковь — старейшее здание Иркутска, она находится в месте его основания. Ее строительство началось в 1706 году и завершилось в 1710-м. Колокольню пристроили позже, в 1758 году. Выполненный капитальный ремонт фасадов колокольни храма предусматривал полное снятие штукатурного слоя, двойную грунтовку, шпатлёвку, восстановление старинной отделки. Кроме того, были проведены дополнительные работы по ремонту паперти и уровня звонницы колокольни. На 30% заменены части балюстрады, обновлены площадка пола и откосы. Последний капитальный ремонт храма проводился в 2011 году. В рамках дальнейших этапов ремонта Спасской церкви планируется обновление алтарной части и трапезной, восстановление наружной росписи.

Богоявленский храм — объект культурного наследия федерального значения. Это второй из самых старых храмов Иркутска после Спасского. Построен он был ещё во времена существования Иркутского острога, но немного за его стенами. Строительство в камне началось в 1720-х годах. Сейчас в храме идёт очередной этап реставрации — восстанавливают центральную колокольню.

На храм с 2022 по 2025 годы было выделено порядка 16 млн рублей областной субсидии, которая направлена на первоочередные мероприятия по сохранению объекта, находящегося в религиозной собственности. Произведена замена окон, проведены мероприятия по укреплению фундаментов, наружных стен и фасадов.

Главной проблемой колокольни собора стала некачественная штукатурка. Её несколько раз меняли, но технологии советского времени не позволяли воссоздать её так, как это делали изначально предки. После последних исследований специалисты пришли к общему мнению, что пора возвращаться к корням архитектурного мастерства.

В прошлом году была произведена расчистка основного тела колокольни храма, чтобы эта стена просохла и в этом году начать проводить штукатурные работы, обмазку, то есть приступить к реставрации. В прошлом году бюджет по этим работам составил 5,8 млн рублей. Из них из областной субсидии была помощь в размере 4,2 млн рублей, что является значительным для прихода.

За счёт субсидий из областного бюджета провели противоаварийные работы по снятию этой штукатурки, а кладка была обработана биоцидными составами. В этом году продолжаются работы по воссозданию облика колокольни — идут работы по оштукатуриванию, по ремонту поливных изразцов с очень сложным декором. По подсчётам специалистов, смета на завершение реставрации колокольни Богоявленского храма составляет 13 млн рублей.

Бронзовый диплом смотра-конкурса в номинации «Гражданская архитектура» получил проект «Сохранение объекта культурного наследия «Бани Курбатова и Русанова» , реализованный ООО «СТБ Проект». Бани Курбатова и Русанова, расположенные на берегу Ангары в Иркутске, — объект культурного наследия с более чем вековой историей, восстановление которого завершилось в 2024 году с адаптацией под современное использование.

Кроме того, дипломом фестивального смотра-конкурса «Лучший объект сохранения и развития» в номинации «Объекты гражданской архитектуры» раздела «Реализация» отмечены работы ООО «АРМ-10» по реставрации Харплампиевской усадьбы на улице Горького в Иркутске. Харлампиевский двор — комплекс деревянных зданий, который вызывает интерес у туристов и жителей города. Архитектурный ансамбль состоит из четырёх домов и показывает, как историческое наследие может органично сосуществовать с современными форматами, включая объекты общественного питания.

Завершена реставрация Михайло-Архангельского храма в поселке Большой Кашелак.

Службой по охране объектов культурного наследия Иркутской области проведена приёмка реставрации памятника истории и культуры регионального значения Михайло-Архангельского храма в посёлке Большой Кашелак Куйтунского района. Здание, построенное во времена столыпинской реформы начала ХХ века с советских времен находилось в руинированном состоянии, а внутри него росли деревья.

Средства на реставрацию выделили из областного бюджета в рамках программы субсидирования ремонта и реставрации религиозных объектов. В целом это 20 млн рублей. Благодаря этому у храма появились новый фундамент, кровля, новые трапезная и колокольня. Сохранена и восстановлена историческая ярусная стропильная система.

Работа проведена колоссальная. Михайло-Архангельский храм стал одним из первых получателей областной субсидии на восстановление в 2020 году. С этого момента средства выделялись ежегодно. С их помощью не только отреставрировали здание, но и воссоздали историческую резьбу, наличники, крышу, звонницу. Храм обрёл новую жизнь и жители близлежащих посёлков и деревень уже могут посещать службы, венчаться, креститься.

Около двух тысяч выявленных объектов культурного наследия Иркутской области прошли государственные историко-культурные экспертизы.

Государственные историко-культурные экспертизы прошли 1966 выявленных объектов культурного наследия — памятников истории и архитектуры региона. Во время них эксперты, аттестованные в министерстве культуры Российской Федерации, изучили здания, их архитектурные особенности, историческую и культурную ценность. По результатам принято решение 1113 объектов включить в Единый реестр объектов культурного наследия, их владельцы должны принимать меры по сохранению объектов, в соответствии с действующим законодательством. 723 объекта исключены из списка выявленных объектов и сняты с государственной охраны. Сейчас продолжается изучение еще 130 объектов, решения по ним будут приняты в ближайшее время.

Обследование выявленных объектов культурного наследия началось в 2022 году по поручению Губернатора Приангарья. Из 1113 объектов, включенных в Единый реестр объектов культурного наследия России за четыре года, 726 зданий получили статус памятников истории и культуры регионального значения, 387 — муниципального значения. Проведение экспертиз позволяет определить статус объектов и применять различные механизмы для их сохранения и восстановления.

Иркутская область является одним из лидеров России по количеству выявленных объектов культурного наследия, на момент начала программы их было 4430. По стратегии государственной культурной политики Российской Федерации провести их изучение необходимо до 2030 года. На данный момент работа полностью завершена в 20 районах Приангарья. Повышенное внимание уделили территориям, где очень много ценных объектов, таким как Верхоленск, Бельск, Усолье-Сибирское, Киренск и другие, которые являются историческими поселениями. В остальных территориях работа будет продолжена. В 2027 году планируется провести экспертизы 379 объектов, в 2028 году — 385, в 2029 году — 452, в 2030 году — 438.

Один из таких объектов Дом театрального творчества в посёлке Мишелёвка. Дом театрального творчества в поселке Мишелёвка Усольского района официально внесен в Единый государственный реестр объектов культурного наследия России в статусе памятника регионального значения. Здание, построенное в 1918 году, до сих пор сохраняет свою деревянную архитектуру и является уникальным. В Сибири учреждений подобного типа в сельской местности практически не сохранилось. А Мишелёвскому уже 107 лет.

Удивительная для сибирской глубинки постройка является наследием владельцев Хайтинской фарфоровой фабрики. В свое время она полностью обеспечивала производство одного из лучшего в стране фарфора. Дом выполнен в стиле неоклассицизма, но, ввиду пролетарского исполнения, без некоторых антуражных особенностей. В процессе строительства Дома культуры, завершенного в 1918 году, была приглашена команда талантливых архитекторов из Санкт-Петербурга. Под их руководством местная молодежь, работавшая на фабрике, создала уникальное сооружение, которое стало воплощением по законам архитектуры театра. В торжественной обстановке здание открылось ко встрече Нового 1919 года, что сделало его центром культурной жизни поселка.

С 2023 по 2025 здесь за счет бюджета Усольского района проводился ремонт. Воссозданы основной и репетиционный залы, подсобные помещения, подвал. При этом сохранены аутентичные детали интерьера. Здание востребовано на 100%. В год здесь проводится порядка 400 мероприятий, в том числе областного масштаба.

Текущий ремонт сделан на высоком уровне. Помещения приведены в эксплуатационное состояние. Проведена ревизия чердачного перекрытия при ремонте зала, укрепление розетки под люстру и сама люстра. Все зафиксировано. Заменили кресла, заменили напольные покрытия. Отремонтировали главный фасад, крыльцо, поставили нескользящую плитку. Здание в удовлетворительном состоянии и на несколько лет вперед может эксплуатироваться в обычном своем формате. Конечно, здесь нужен капремонт. Этим нужно заняться, как только у собственника здания, оно в муниципальной собственности Усольского района, появится возможность.

Мишелёвка — посёлок с богатой историей. Расположен он в Усольском районе. За всю свою жизнь Мишелёвка пережила такие взлёты и падения, что хватит на целый город.

Места, где в реку Белая впадает скромная и невзрачная, на первый взгляд, река Хайта, в конце 1850-х годов облюбовали братья Даниил и Филипп Переваловы для строительства фарфорофаянсового завода. Залежи огнеупорной (каолиновой) глины близ Голубичной горы были богатейшими. Есть дивная легенда о том, что именно от обилия голубики мишелевский фарфор приобретал чудесный голубой оттенок…

Стараниями трудолюбивых братьев в местечке появилась плотина, мельница, гончарная мастерская. Летописи свидетельствует, что название поселка Мишелевка пошло от печника-горновщика, мещанина Николая Андреевича Мишелева, который в 1866 году построил себе дом прямо близ производственного участка. С 1900 года название за Мишелевкой закрепилось официально. Селились в Мишелевке люди рабочие, мастеровые, производство фарфора расширялось.

Один за другим были построены заготовительный цех, токарня, красильня. С 1869 года в Мишелевке была основана мануфактура. В конце 1870 года из Московской губернии в Сибирь приехал художник Федор Иванович Неворотов, умеющий мастерски расписывать дорогостоящий фарфор. В Мишелевке бывали и специалисты из Дулево, Новгородской губернии, Москвы, Санкт-Петербурга.

Фарфор и фаянс фабрики Переваловых были популярны по всей Сибири и Дальнему Востоку. Продукция из Мишелевки неизменно принимала участие во всероссийских выставках, получала медали различного достоинства. Как свидетельствуют газетные публикации тех лет, на выставке Сибирского отделения Русского технического общества на посуду, сделанную в мануфактуре господ Переваловых, обратили внимание представители царской династии.

Опять же, по свидетельству историков, годы развития фарфорового дела стали годами культурного расцвета поселка. Мишелевка славилась творческими салонами, театральными студиями, бесплатной читальней.

В 1920 — национализирована и частично реконструирована, получила название 1-я Государственная Хайтинская фарфоровая фабрика «Сибфарфор». Символом завода стал горностай (изображение которого наносили на выпускаемую продукцию). В 1923 начался процесс модернизации и перестройки. В 1920-е — 1930-е гг. на фабрике было изготовлено большое количество ценного агитационного фарфора. В то же время, сильно сократилось производство хайтинского фаянса. Главным приоритетом для предприятия стал выпуск изоляционного фарфора, создававшегося по плану ГОЭЛРО. В период Великой Отечественной войны Хайтинский завод был переоборудован под изготовление деталей для машин, изоляционно-технических приспособлений и химических емкостей. Посуда продолжала выпускаться, однако, ее оформление совершенно изменилось. Дизайн был самый простой и лаконичный, декор в виде росписей, золочения и др. исчез с предметов.

В кон. 1950-х гг. руководством СССР было принято решение включить Хайтинский завод в число предприятий, на которые была возложена задача обеспечить фарфором всю страну. На долю сибирской фабрики пришлись не только собственные территории, но также Дальний Восток и северные регионы. Это потребовало модернизации производства и очередной реконструкции завода. Работы были завершены только к 1972 г. Фабрика увеличилась в размерах, обзаведясь огромными корпусами.

В 1970-х гг. завод выпускал более 25 000 000 фарфоровых изделий в год. Хорошее качество и доступная цена посуды привлекали большое количество советских покупателей. Однако, к 1990-м гг. период процветания фабрики завершился. История и красота фарфора — это одно, а рентабельность производства — совсем другое. Производство не устояло.

Конкуренция с продукцией из Китая, повышение цен на содержание предприятия, в особенности на топливо, в конечном итоге стали причиной закрытия фабрики. Завод то закрывался, то возобновлял работу. Но в 2003 г. предприятие объявило себя банкротом и затем начало переходить от владельца к владельцу. И сегодня башня Хайтинского фарфорового завода видна в посёлке отовсюду как опознавательный знак. Часы на башне показывают остановившееся время.

В феврале 2017 года легендарный Хайтинский фарфоровый завод вновь заработал. Это, конечно, громко сказано, остановившуюся махину к жизни сразу не вернешь. Но в Мишелевку действительно пришел инвестор Валерий Нестер, который запустил цеха: низкотемпературного фарфора и производства керамических изделий. Они разместились в здании бывшего заводоуправления.

Сейчас на предприятии выпускают 32 наименования сувенирной продукции. В будущем планируют наладить производство изразцов, расширить предприятие. Валерий Нестер говорит, что на заводе будет создано еще 70 рабочих мест. А пока нужны формовочные станки и печи для обжига…

Это было небольшое отступление, а теперь продолжим. Восстанавливать выявленные объекты культурного наследия Иркутской области поможет льготная программа кредитования Министерства культуры России.

Некоторые объекты культурного наследия, которые планируется восстановить по программе льготного кредитования, разработанной Министерством культуры РФ совместно государственной корпорацией «ДОМ.РФ» недавно осмотрели руководители региона и города. Здания расположены в Иркутске на улицах Тимирязева, Кожова и в переулке Волконского. Три из них являются памятниками истории и культуры федерального значения, их только предстоит восстановить, два — регионального, работы на них уже идут.

В рамках программы инвесторы могут получить льготное кредитование на восстановление объектов культурного наследия. Если здания будут приспособлены под гостиничный комплекс, то ставка составит 6% годовых, для иной целевой направленности — до 9%. Для работы на 13 объектах уже заявились инвесторы. Такое взаимодействие рассматривается как ключевое.

В Иркутске важно сохранять деревянное наследие. Механизм льготного кредитования существенно повышает возможности возрождения памятников. Стоимость работ по их реконструкции станет более привлекательной для инвесторов. Программа льготного кредитования позволяет привлечь внебюджетное финансирование и помочь частным инвесторам в восстановлении объектов культурного наследия, находящихся в неудовлетворительном состоянии. В ней 33 объекта региона, из них 27 находятся в Иркутске. Пять памятников истории и культуры федерального значения, расположены в Иркутске и в селе Александровское Боханского района, 27 объектов регионального значения в Иркутска, Усолье-Сибирском, Тулуне и ещё один памятник, но муниципального значения, находится в Усолье-Сибирском.

Инвесторы уже определены по 13-ти объектам. Служба по охране культурного наследия с муниципалитетами продолжает поиск инвесторов для остальных зданий. Все они имеют удобное расположение и после восстановления могут быть приспособлены для современного использования, в том числе для ведения бизнеса.

В Иркутске наиболее интересные объекты это здание мастерской иконописцев Старцевых на ул. Ангарская, 8; жилой дом на ул. Парковая, 10; ул. Октябрьской революции, 7; комплекс зданий в районе переулка Волконского, 3: «Дом жилой», «Дом гражданского губернатора, в котором в период ссылки бывали многие декабристы»; исторические здания на ул. Баррикад, 79 и 81; на ул. Карла Либкнехта, 45а, 45в; на ул. Декабрьских событий 75а и 75б; Фридриха Энгельса, 27, 31а и 31е.

Шесть объектов, попавших в программу льготного кредитования, находятся в Усолье-Сибирском и Тулуне, которые входят в число опорных территорий региона, а также в селе Александровское Боханского района. Инвесторам предлагают восстановить историко-архитектурный комплекс «Александровский централ» в Боханском районе, Краеведческий музей в Тулуне, жилой дом архитектора Рассушина в Усолье-Сибирском, а также здание, в котором жил писатель Антон Чехов, будучи в Иркутске.

Комплекс зданий в районе переулка Волконского, 3: «Здание мастерской иконописцев Старцевых» ранее располагалось в Знаменском предместье, рядом с одноимённым монастырём. Первый проект реставрации был разработан ещё в 1991 году, однако воплощения он не получил. В 2007 году здание было разобрано, а его элементы перенесены на территорию комплекса «Декабристы в Иркутске», на площадку рядом с Преображенской церковью.

«Дом гражданского губернатора, в котором в период ссылки бывали многие декабристы» был построен на месте нынешнего автовокзала в начале XIX века по проекту Якова Кругликова. В 1970 году решением Иркутского горисполкома планировался перенос здания в соседний квартал, на территорию историко-мемориального комплекса «Декабристы в Иркутске». В музейную зону в переулке Волконского он попал в разобранном виде в 1979 году, и в течение последующих десятилетий проект дважды подвергался корректировке. Объект так и не был восстановлен и полностью сгорел в 2005 году, подлинный сруб, конструктивные и декоративные элементы здания оказались утрачены. Через несколько лет его начали воссоздавать, но на последней стадии строительства тоже произошёл пожар. Сегодня существует третий проект реставрации.

«Дом жилой» 1907 года располагался в усадьбе № 10 по улице Парковой (бывшей Кладбищенской). В 1902 году владелица усадьбы кунгурская мещанка Анисья Федуловна Варзакова обратилась в городскую управу с заявлением о разрешении постройки ей дома. Помещения в усадьбе сдавали в аренду. Ныне по улице Тимирязева на месте, куда планировался перенос дома, стоит сруб, который по размерам превосходит оригинальную постройку. Дом с улицы Парковой был разобран и вывезен, а куда в итоге привезён, неизвестно.

Все три здания входят в состав проекта АРМ-10 («Архитектурно-реставрационной мастерской 10») — «Декабристы в Иркутске». В 2021 году проект реставрации фрагмента комплекса был отмечен Серебряным дипломом фестиваля «Зодчество в Сибири».

Восстановление объектов культурного наследия идет в рамках исполнения поручения Президента России. В соответствии с ним к 2030 году в стране не менее тысячи исторических зданий должны быть приведены в удовлетворительное техническое состояние. В программе льготного кредитования, разработанной Министерством культуры РФ совместно с государственной корпорацией «ДОМ.РФ», задействованы шесть аккредитованных банков. Это позволяет реализовать задачу на выгодных для инвесторов условиях.

В Иркутске работает и собственная программа реставрации. Недавно Агентство развития памятников Иркутска, созданное по инициативе городской мэрии, подвело итоги работы за 13 лет. За это время благодаря инвесторам и поддержке АРПИ восстановили 25 объектов культурного наследия, ещё 10 находятся на разных стадиях обновления. Кроме того, агентство самостоятельно отремонтировало три объекта: на Байкальской, 25 и 27, а также в Черемховском переулке, 2.

Заместитель генерального директора АО «АРПИ» отмечает, что Иркутск богат памятниками истории и архитектуры, в основном это деревянное зодчество, и многие объекты находятся в аварийном состоянии. По её словам, есть два пути возрождения: собственники сами берутся за реставрацию, либо на конкурсной основе заключается договор с АРПИ на выкуп объекта с обязательным условием его восстановления. В таком случае инвестор оплачивает стоимость объекта и земельного участка с рассрочкой на весь период работ, а также тратит средства на проектирование, экспертизу и реставрацию. Все организационные вопросы агентство берёт на себя.

АРПИ выполняет функции технического заказчика, обеспечивает получение необходимых документов и согласований, проведение экспертиз, подбирает лицензированных подрядчиков, ведет технический надзор и вводит объекты в эксплуатацию. С 2026 года агентство также стало ключевым оператором федеральной программы льготного кредитования на реставрацию объектов культурного наследия в областном центре.

Среди восстановленных объектов, которые уже работают как гостиницы, рестораны и магазины, — здания на Седова, 64а, Карла Либкнехта, 18а, Тимирязева, 9 и другие. Отмечается, что помимо АРПИ все больше собственников бизнеса берутся за восстановление таких объектов. Это важный вклад предпринимателей в сохранение исторического облика Иркутска.

Триумф реставрационных технологий: в Иркутские восстановили уникальную усадьбу Владислава Кудельского.

Это необычное и ценное для истории города двухэтажное здание методично рушили время, суровая сибирская природа и люди. Через полтора века с момента возведения исчезли целые части дома, появились сквозные трещины в стенах, рассыпался фундамент. Казалось, строение на углу улиц Байкальской и 4-й Советской проще снести. Но выяснилось, что здание — неожиданный эксперимент иркутского архитектора Владислава Кудельского: он использовал диковинный для Сибири XIX века материал — саманный камень. Уникальный объект решили спасти. Процесс реставрации проходил по фотографиям дома, которые удалось найти, а узких специалистов пришлось искать по всей стране и ближнему зарубежью.

Кудельский Владислав Андреевич приехал из Петербурга в Иркутск во второй половине XIX века. С 1860 года служил в строительном отделении Главного управления Восточной Сибири, затем стал старшим архитектором и пару лет исполнял обязанности иркутского городского архитектора. И до самой смерти в 1893 году был гласным городской думы, то есть городским депутатом. Архитектор Кудельский участвовал в проектировании и постройке целого ряда зданий и церквей в Иркутске. Из сохранившихся: Дом офицеров на Карла Маркса, Князе-Владимирская церковь на Каштаковской улице в предместье Рабочем, Иркутская синагога на улице Карла Либкнехта, начальное училище на улице Франк-Каменецкого. За свою гражданскую деятельность архитектор был награжден тремя царскими орденами — все эти здания настоящее украшение города.

В 1879 году самый масштабный в истории города пожар разделил жизнь Иркутска на до и после: за два июньских дня огонь уничтожил 75 кварталов с 918 дворами, 105 каменными и 3418 деревянными постройками. Сотни семей: и бедных, и зажиточных — лишились всего имущества. Именно после этого иркутские власти и приняли решение — строить в центре города только каменные дома.

Стал погорельцем и Владислав Кудельский. В государственной ссуде ему отказали, поэтому возводить новый дом Кудельскому пришлось на собственные средства. В деньгах он был стеснён, поэтому и выбрал столь нетипичный для Сибири строительный материал. А может быть, архитектор хотел испытать этот камень в деле. Ведь после пожара дешевый и, главное, несгораемый стройматериал пригодился бы многим иркутянам. Да и процесс изготовления самана прост: глину смешивают с мелко нарезанной соломой, затем из смеси формируют кирпичи и просто сушат их на солнце.

Участок под строительство Кудельский приобрёл осенью 1879 года, а строить начал на следующий год после пожара. Как и положено жилью профессионального архитектора, его усадьба заметно отличалась от обычных жилых домов в Иркутске. Коллеги Кудельского из XXI века отмечают интересные решения: объемно-пространственную композицию дома с двухуровневой галереей и мезонином,декоративное оформление фасадов, где оштукатуренные стены сочетаются с элементами из дерева и просечного металла.

Возводя дом из самана, архитектор рисковал, однако здание простояло полтора века. До наших дней оно дошло все же в аварийном состоянии. Во время обследования в доме нашли множество следов ремонтов, а некоторые элементы были утрачены либо сильно изменены. Не сохранились двухуровневая галерея, примыкающая к мезонину, и наружная дворовая лестница, переделана крыша мезонина, практически полностью утрачен объем сеней. Стены из самана имели многочисленные сквозные трещины, отклонения от вертикалей. Кладка была повсеместно разрушена.

В студенческие годы я проезжал мимо этого здания сотни, а может и тысячу раз, но заподозрить в нём уникальный памятник архитектуры было невозможно. Это был обычный ветхий и безликий дом, коими в те годы изобиловал центр Иркутска, его было проще снести. То, что его включили в реестр объектов культурного наследия и нашли инвесторов для реставрации заслуживает уважения!

Иркутские реставраторы предложили полностью и аккуратно разобрать дом Кудельского, чтобы по возможности максимально сохранить тот саманный камень, из которого он был сложен полтора века назад. Не было известно получится ли повторно использовать первоначальный материал. При разборке саман распадался на куски глины и соломы. Однако удалось сохранить достаточное количество, чтобы выполнить из него внешний облицовочный слой. А еще при разборе смогли сберечь старые наличники и ставни.

После того как старое здание разобрали, строители принялись за обратный процесс, но уже с использованием современных технологий — потому как даже памятник должен соответствовать всем актуальным нормам и требованиям, включая сейсмостойкость. Сначала по проекту «АРМ-10» залили новые фундаменты. Затем здание получило железобетонный каркас со стенами. Крыша и галерея также выполнены из новых материалов, но с сохранением первоначальных технологий.

Получив разрешение на работу с памятником, реставраторы задумались: а как правильно использовать саманный камень? Технология хорошо известна в Средней Азии: Самарканде, Бухаре, Хиве — там многое построено из него, и даже сейчас на Кавказе, в Астрахани саман применяют для малоэтажного строительства. Но в Сибири не известны физико-механические свойства саманного камня, его расчётные характеристики. Заново возводить из него весь дом рискованно. Поэтому архитекторы предложили использовать старинный камень только для внешней отделки здания. Строители создали надёжный железобетонный каркас, несгораемые плиты перекрытия, лестницы внутри и др. То есть во вторую половину XIX века перетащили технологии первой половины XXI века.

И вот пришло время отделки здания саманным камнем. Тут и оказалось, что работать с ним никто не умеет! Неизвестно кто строил дом Кудельскому в XIX веке, но сегодня в Иркутске таких специалистов нет. Долго сидели в интернете, выясняли, кто бы взялся за кладку, и нашли ребят-каменщиков — молодых узбеков из посёлка Бричмулла недалеко от Ташкента. Они в детстве помогали своим дедам складывать дома из самана. Парни взялись за работу, но часто звонили в Узбекистан и выясняли нюансы процесса: какую глину нужно брать, какую солому. Все необходимые составляющие нашли в Приангарье: чистейшую глину взяли из карьера Иркутского керамического завода, а солому привезли из Баяндаевского района — нашли у фермеров по объявлениям.

И внешняя облицовочная кладка здания, и штукатурка выполнены дедовскими приёмами, реставраторы добились соответствия тем старым технологиям. Кстати, с кровлей работали местные специалисты. Чертежи были довольно подробные, поэтому крыша вообще получилась оригинальная, даже есть вставки из просечного металлического листа во фронтонах. То есть историческая часть соблюдена максимально.

Реставрация усадьбы Владислава Кудельского завершена. Работы велись полтора года, и теперь дом с восстановленными мезонином и двухуровневой галереей красуется на перекрёстке Байкальской и 4-й Советской, как и полтора века назад (тогда эти улицы назывались Большая Русиновская и 4-я Иерусалимская). Фактически заново родившуюся усадьбу на контрасте выразительно оттеняют современные 12-этажные высотки. Реставраторы уверены, что архитектор Кудельский по достоинству оценил бы такое соседство…

Дом, который обрёл новую жизнь: Эн+ вместе с горожанами сохраняет деревянный Иркутск.

Есть в Иркутске места, которые редко попадают в туристические маршруты, но именно они хранят подлинный дух старого города. Одно из них — пересечение улиц Декабристов и Ремесленной, где стоит двухэтажный деревянный дом с редким балконом со светёлкой. Ему больше полутора веков, он пережил страшный пожар 1879 года и до сих пор остается жилым. Летом сюда пришли волонтёры «Фасадника» и сотрудники компании Эн+, чтобы подарить этому дому новую жизнь.

«Фасадник» — городская волонтерская акция, которая проводится в Иркутске с 2017 года. Ее смысл простой и важный: восстанавливать внешний облик деревянных домов, заборов и дворов, в том числе объектов культурного наследия, и вовлекать в это обычных горожан. За годы существования проект объединил жителей, собственников, предпринимателей, некоммерческие организации и корпоративных волонтеров. Участники очищают и красят фасады, приводят в порядок прилегающие территории. Все работы выполняются бесплатно, а собранные средства идут на закупку материалов. За время акции обновили уже более сотни зданий. Несколько из них стали выглядеть лучше в том числе благодаря корпоративным волонтерам Эн+.

Дом Ивана Германа — не просто старинная постройка. Это федеральный памятник наравне с Белым домом, Знаменской церковью и усадьбой Сукачёва. Он появился в 1860-е годы на пересечении Казанской и Ремесленной улиц, рядом с Казанской церковью. Примечательно, что Ремесленная сохранила свое дореволюционное название до наших дней — подобных улиц в Иркутске почти не осталось.

Архитектурная ценность здания — в деталях. Большой балкон со светёлкой опирается на резные столбы, под ним спрятан нарядный центральный вход. Арочные окна, лишенные декоративного обрамления, создают выразительный контраст со стенами. Наличники украшены резьбой, которая считается визитной карточкой иркутского деревянного зодчества. На окнах первого этажа — двойные филенчатые ставни с декоративными элементами. Это редкий и дорогой тип оформления, подчеркивающий особый статус дома.

История его владельцев не менее интересна. Особняк принадлежал польскому дворянину Ивану Герману, после его смерти перешёл сыну Владиславу, который родился в Балаганске и был женат на Матрене Иннокентьевне из Братского уезда. Польских дворян ссылали в Иркутск после восстаний. После 1920-х в доме останавливался всемирно известный ученый-генетик Николай Тимофеев-Ресовский, герой романа Даниила Гранина «Зубр».

Сегодня в доме на Декабристов, 14 живет семья Светланы Фатцаевой. Для нее участие в «Фасаднике» — событие значимое. Здесь она родилась, в этом же здании выросли её отец, дед и прабабушка. Семья из поколения в поколение проживает в этих стенах.

О «Фасаднике» Светлана Анатольевна знала давно: ездила по городу, видела, как преображаются старые здания. Поэтому, когда организаторы сами вышли на семью и предложили поучаствовать, сомнений не было. Для владельцев это оказалось большой поддержкой: дом — памятник федерального значения, и все работы, включая выбор цвета, требовали согласования с региональной службой по сохранению культурного наследия.

Провести такие работы самостоятельно хозяева бы не смогли — это слишком большие вложения. Перед покраской волонтёры два дня тщательно мыли стены и окна, затем очищали поверхность от старого слоя. Часть работ выполнят подрядчики — им предстоит привести в порядок второй этаж.

Восстановление фасада дома Ивана Германа для Эн+ — знаковое событие. В 2025 году компания завершила проект «Тепловой луч », который перевёл значительную часть правобережных предместий с угольных и мазутных котельных на тепло от Ново-Иркутской ТЭЦ. Уже после первой зимы жители отметили, что воздух стал чище. «Фасадник» стал логичным продолжением этого большого дела: теперь, когда улицы предместья не покрываются копотью и золой, здесь наводят порядок и красоту. Кроме того, в 2026-м году в рамках проекта «Голос улиц» волонтёры привели в порядок мост через Ушаковку, украсив его изображениями с обитателями Байкала.

По словам авторов проекта, дом Ивана Германа — потрясающее сооружение, но многие иркутяне его не видели, потому что он находится далеко от центра. Однако именно такие строения и улицы, как Ремесленная, представляют подлинный старый Иркутск. Дом на Декабристов, 14 — первое строение, с помощью которого привлекают внимание к этому потрясающему месту, где расположено большое количество объектов культурного наследия. За время существования акции обновили более 170 домов. В этом году в работе находились 13 строений.

В Иркутске сохранят уникальную мозаику после сноса Дома детского творчества № 5.

На улице Просвещения,14 во Втором Иркутске снесут здание Дома детского творчества № 5. На этом же месте построят новое здание. Мозаичные панно, расположенные на фасаде, аккуратно снимут и восстановят либо на фасаде, либо внутри школы.

Специалисты провели обследование технического состояния строительных конструкций здания. Оно показало, что перекрытия находятся в аварийном состоянии. Точные сроки проведения работ не называются. Снос и строительство планируют провести в 2027-2028 годах.

Здание Дома детского творчества № 5 построили в 1909 году, в нём располагалось Иннокентьевское поселковое училище. В 1970-м его реконструировали. В то же время на фасаде разместили два мозаичных панно. Их создали выпускники Иркутского художественного училища, художники Наталья и Вячеслав Шичковы. Само здание не включено в реестр объектов культурного наследия, а вот мозаика представляет ценность.

В Иркутске завершили ремонт фасада Московских ворот.

В Иркутске проведён ремонт триумфальной арки — Московских ворот на Нижней набережной Ангары. Московские ворота восстановили в 2011 году к 350‑летию Иркутска. Из‑за воздействия погоды на фасаде со временем появились дефекты. Поскольку арка — одна из визитных карточек города и популярное место у туристов и горожан, в этом году решили привести её в порядок. Выбранная цветовая палитра органично смотрится, отличается яркостью и будет сохранять насыщенность несколько лет.

Иркутский памятник Борцам Революции будет полностью воссоздан.

К восстановлению памятника Борцам Революции приступили в Иркутске. Подрядная организация по заказу администрации города начала активные работы по демонтажу старого основания и полному воссозданию монумента. Братская могила у мемориала имеет статус памятника истории местного значения. Сам комплекс относится к объектам культурного наследия России регионального значения. В 2017 году из-за аварийного состояния верхнюю часть скульптурной группы демонтировали. Постамент долгие годы был закрыт защитным коробом.

Подрядная организация приступила к демонтажу существующего постамента памятника Борцам революции. В дальнейшем скульптурная группа будет воссоздана. Работы проводят на основании разрешения Службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области за счёт средств городского бюджета. Планируется, что работы завершатся к концу текущего года.

Подрядчику предстоит восстановить бетонный постамент и саму скульптуру, которую выполнят из специального архитектурного бетона на металлическом каркасе. Высота общей композиции составит около 8 метров. Прилегающую территорию благоустроят. Появятся гранитная плитка, фонари уличного освещения, озеленение, скамейки и урны.

Памятник Борцам революции в Иркутске — это крупный надгробный мемориал, который расположен у входа на территорию историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». Он возведён на братской могиле, где похоронены участники боёв за установление советской власти (погибшие в период с 24 декабря 1919 по 4 января 1920 года). Братскую могилу обустроили после падения колчаковского правительства. Иерусалимскую гору тогда переименовали в гору Коммунаров. Сначала надгробием был деревянный обелиск. А в 1940 году установили семитонную скульптурную группу из спецбетона, которая была привезена из Москвы. Авторами памятника являются московские скульпторы. Архитектором мемориального комплекса был Л. М. Поляков. Консультантом выступал скульптор Г. И. Мотовилов, а бригаду возглавлял скульптор М. И. Нефёдов (он руководил сборкой и установкой монумента). Мотовилов, получивший гран-при на Всемирной выставке в Париже за скульптуру «Металлург», и Нефёдов принимали участие в оформлении московского метро и были признанными мастерами своего времени. Скульптура изначально была окрашена под бронзу. Со временем цвет менялся: бойцы становились зелёными, а знамя — красным. За всё время существования памятника не проводили капитального ремонта, и к 2017 году он окончательно обветшал.

Старую водонапорную башню планируют реконструировать в Слюдянке.

О планах по созданию визитной карточки Кругобайкальской железной дороги рассказали на творческой лекции-встрече «Вдохновение и знания о культурном наследии Иркутской области», которая прошла 22 апреля в Иркутской научной библиотеке им. И. И. Молчанова-Сибирского. Планируется, что этим объектом станет водонапорная башня в центре Слюдянки — памятник культурного наследия федерального значения.

По замыслу инициаторов проекта, реконструированная башня может стать не только новым культурным и туристическим центром для жителей и гостей города, но и привлечь молодых людей к истории и культуре родного города. Администрация города, до этого являющаяся собственником, передала башню в безвозмездное пользование на 25 лет, — отметила руководитель проекта «Ожившая история старой башни», директор БФ «Байкальский берег Надежды» Наталья Чернакова.

С помощью волонтёров и сотрудников администрации Слюдянского района в башне проведены уборочные работы. На данный момент на платформе «Планета.ру» собрано 570 тыс. рублей, которые планируют потратить на исследовательские работы в башне. Для реализации проекта хотят привлечь грантовые средства. На встрече рассказали об истории объекта культурного наследия. Башня была построена в 1911-1913 году и такие башни на железной дороге встретишь не часто.

Здания, сохранённые через века.

Одна из главных особенностей Иркутска — его уникальная архитектура, истоки которой уходят в XIX и даже XVIII века. Именно тогда начал формироваться облик сохранившихся и по сей день исторических кварталов города: многие из этих старинных зданий по-прежнему украшают улицы столицы Восточной Сибири. Иркутский государственный университет был образован в 1918 году Временным Сибирский правительством. Университету передавали исторический здания и сегодня многие корпуса Иркутского государственного университета включены в перечень памятников архитектуры федерального и регионального значения. ВУЗ долгие годы сохраняет их в прекрасном состоянии, а они радуют иркутян и гостей столицы Приангарья, формируя городскую идентичность.

Одно из самых известных в Иркутске строений — бывшая резиденция генерал-губернаторов Восточной Сибири. Первое здание, которое университет получил в 1918 году. Особняк строился по проекту итальянского архитектора Джакомо Кваренги в 1800-1804 годах. Заказчик — купец Михаил Сибиряков. Позднее здание было продано в городскую казну наследниками купца.

Интересно, что несмотря на то, что здание называют Белым домом, оно сейчас не белого, а охряного цвета. Откуда он взялся? Решение по окраске фасада в первоначальные цвета приняли на заседании научно-методического совета при Восточно-Сибирском управлении Росохранкультуры 21 июля 2006 года. Исторические цвета здания: основные плоскости — охра, детали — белый цвет. Это решение предварили многолетние основательные историко-библиографические исследования и архитектурные обмеры здания. Выполнен зондаж фасадов для определения колера первоначального окрасочного слоя, состояния кирпичной кладки, первоначальных обрамлений окон, дверей и др. Их провели за счет средств университета с января 2001 года. Кстати, совсем недавно этому шедевру классицизма администрация Иркутска добавила колорита — на здании установлена архитектурная подсветка. И Белый дом в темное время суток заиграл новыми красками.

Корпус на бульваре Гагарина, 36 — Юридический институт ИГУ.

Это одно из старейших каменных зданий Иркутска. Историки утверждают, что дом построен не позднее 1790 года по проекту иркутского архитектора Александра Алексеева. В середине XIX века в нем размещалось Главное управление Восточной Сибири — высший административный орган при генерал-губернаторе. Есть информация, что именно в этом здании в 1856 году ссыльные декабристы услышали долгожданный приказ об амнистии. Впоследствии в доме находилась канцелярия генерал-губернатора.

Здание стало одним из первых строений, переданных университету. По одним данным, в 1918 году его целиком предоставили под учебные нужды, по другим — вуз первоначально получил лишь одну из комнат под библиотеку, а все здание — позже. И в нем в те годы разместили историко-филологический факультет. Капитальный ремонт в здании прошел в 1990-е годы, и с тех пор в особняке учатся студенты-юристы ИГУ.

Корпуса на Нижней Набережной, 6, 8 — Педагогический институт ИГУ.

По данным исторических хроник, это здание возведено около 1790 года для духовной семинарии — в те годы в регионе широко развернулось храмовое строительство. Это также проект архитектора Алексеева. В 1904 году вплотную к нему построили новый корпус — также интересный образец архитектуры начала прошлого столетия. В 1931 году здания передали созданному в Иркутске педагогическому институту. За века корпуса обветшали, но в 2002-2010 годах их обновили и отреставрировали. Теперь эти здания — часть кампуса студентов — будущих учителей. В них располагается отделение педагогического, социального и специального образования ПИ ИГУ.

Корпус на бульваре Гагарина, 20 — Институт математики и информационных технологий, физический факультет, НИИ прикладной физики ИГУ, Центр новых информационных технологий.

Это здание на берегу Ангары построено в 1861 году по проекту архитектора Александра Разгильдеева специально для института благородных девиц — учебного заведения для девочек из дворянских семей и семей высокопоставленных чиновников. В здании помещалось всё — от учебных и музыкальных классов до жилых комнат воспитанниц и учителей, церкви и бани. В институте обучались в том числе дочери и внучки декабристов Трубецкого, Раевского, Бестужева. В ходе Гражданской войны корпус пострадал от обстрелов. Университету его передали в 1920 году.

Корпус на улице Ленина, 3 — Институт социальных наук, геологический факультет и НИИ биологии озера Байкал ИГУ.

Это здание, размахнувшееся на целый квартал, возвели в конце XIX века по проекту петербургского архитектора Павла Светлицкого для Иркутского отделения Госбанка Российской империи. Торжественное открытие состоялось в 1899 году. В декабрьских боях 1917 года в результате артобстрела здание внутри полностью выгорело. Два года шло восстановление, и только в 1920-м сложился его окончательный облик. Сначала здесь разместили Горный институт. Госуниверситету его передали, не меняя геологической направленности, в 1935 году. Осенью 2025 года был капитально отремонтирован фасад корпуса, а в этом году здесь будет установлена архитектурная подсветка.

Корпус на улице Сухэ-Батора, 5 — Институт биологических наук.

Здание возвели в 1884 году по проекту архитекторов Генриха Розена и Владислава Кудельского специально для технического училища, где готовили специалистов — химиков, бухгалтеров, механиков. Средства для строительства были завещаны почетным гражданином города купцом Никанором Трапезниковым. В финансировании стройки участвовал и городской голова Владимир Сукачев.

В 1890 году техническое училище преобразовали в промышленное. Оно было очень популярным в Сибири и выпускало техников, которые работали на золотых приисках и на железной дороге. В 1930-е годы здание перешло в ведение Иркутского горно-металлургического института. А в 1962 году в нем разместили биолого-почвенный факультет ИГУ.

В статье использованы фото из открытых источников и личные фотографии.

P. S. О других восстановленых объектах культурного наследия Прибайкалья читайте в статьях:

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— Восстановление объектов культурного наследия в Иркутске (часть 2)

— Восстановление объектов культурного наследия в Иркутске (часть 3)

— Восстановление объектов культурного наследия в Иркутске (часть 4)