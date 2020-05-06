Компания БДМ-Агро представила прототип телескопического погрузчика
Компания «БДМ-Агро» в конце ноября 2019 года на выставке Юг-Агро представила один из прототипов Самоходного телескопического погрузчика ПСТ 4071. Данная модель одна из 2-х новинок компании Модель ПСТ 3396 была представлена посетителям выставки Agritechnika — 2019 проходившей в г. Ганновер (Германия).
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