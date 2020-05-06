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Компания БДМ-Агро представила прототип телескопического погрузчика

 © bdm-agro.ru

Компания «БДМ-Агро» в конце ноября 2019 года на выставке Юг-Агро представила один из прототипов Самоходного телескопического погрузчика ПСТ 4071. Данная модель одна из 2-х новинок компании Модель ПСТ 3396 была представлена посетителям выставки Agritechnika — 2019 проходившей в г. Ганновер (Германия).

 © bdm-agro.ru

 © bdm-agro.ru
Источник: https://bdm-agro.ru/news/kompaniya-...9-v-gkrasnodar-predstavila-prototip

БДМ-Агро, импортозамещение
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