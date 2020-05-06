В Псковской области в городке полка ВДВ построены и реконструированы ряд объектов инфраструктуры
В Псковской области, военные строители обновили памятник «Купол» в честь подвига десантников 6-й роты. Монумент установлен в военном городке № 2 «Череха» 104-го гвардейского десантно-штурмового Краснознаменного полка.
В рамках его обустройства специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны возвели: КПП с комнатой для посетителей, «Культурно-досуговый центр» на 600 человек, столовую на 700 человек / 1400 обедов,
4 «Тенто-мобильных укрытия» на 40 машино/мест.
Реконструировали строевой плац, смонтировали новые мачты освещения и трибуну на 10 человек.
Источник: http://guov.ru/news/novosti/3528/
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