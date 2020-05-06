108-й десантно-штурмовой полк получил на вооружение БМД-4М
На боевой машине десанта БМД-4М опознавательный знак 108-го десантно-штурмового полка 7-й горной десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск. Судя по номеру машина из девятой роты, значит весь третий батальон полка перевооружен с БМД-2 на новые машины БМД-4М.
В январе 2020 г. на торжественной церемонии передачи очередной партии машин БМД-4М сообщалось о планах поставок ещё двух батальонных комплектов в Воздушно-десантные войска в 2020 г., причем следующий уже в марте.
Увы, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране торжественные мероприятия были отменены и передача машин прошла без освещения в СМИ.
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06.05.2008:56:17
06.05.2008:59:28