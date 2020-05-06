На энергоблоке № 2 Курской АЭС-2 установлен каркас шахты реактора

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На строительной площадке Курской АЭС-2 на штатное место в центр второго энергоблока установлен крупный сборочный элемент шахты реактора весом 70 тонн, диаметром 11,9 м. Это уже второй ярус будущей шахты, первый установили в ноябре прошлого года.

«Шахта реактора должна быть смонтирована и забетонирована к 30 мая текущего года, — пояснил главный инженер Курской АЭС-2. — После этого мы приступим к установке в ней в проектное положение фермы-консоли, важного элемента системы безопасности, обеспечивающей защиту реактора и коммуникаций устройства локализации расплава».

Установкой армоблока шахты реактора занимались специалисты ООО «Трест РосСЭМ», они же сделали конструкцию в цехе по изготовлению армометаллоблоков, расположенном вблизи строительной площадки. На это ушло полтора месяца.

В настоящее время на площадке сооружения Курской АЭС-2 развернуты работы по строительству 43 объектов — это реакторные, турбинные здания двух энергоблоков, брызгальные бассейны, станции подпитки, башенная испарительная градирня энергоблока № 1 и др.