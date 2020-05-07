В Новгородской области запущена новая линия переработки отходов птицеводства

Агрохолдинг «БЭЗРК-Белгранкорм», крупный российский производитель мяса птицы, вложил 100 млн рублей в обновление оборудования цеха технических фабрикатов предприятия «Белгранкорм — Великий Новгород».

Под новую линию реконструировали часть здания убойного производства комбината по убою и переработке птицы, расположенного в деревне Новое Рахино Крестецкого района Новгородской области.

Мощность линии переработки составляет 65 тонн отходов в сутки.

«На новгородском комбинате была устаревшая линия переработки боенских отходов, которые перерабатывали в мясокостную муку для собственных нужд предприятия. Теперь цех фабрикатов сможет производить муку на продажу и другим производителям кормов для непродуктивных животных», — пояснил руководитель пресс-службы Владимир Саенко.

Пока продукция цеха поставляется на комбикормовый завод холдинга в Подберезье (Новгородская область). После прохождения согласований по рецептурам сырья, нормативной документации и необходимых аудиторских проверок потребителей она будет поставляться сторонним компаниям.

Еще один завод по переработке боенских отходов и утилизации ветсанотходов агрохолдинга «БЭЗРК-Белгранкорм» мощностью 340 тонн отходов в сутки находится в Белгородской области.

«БЭЗРК-Белгранкорм» — вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, занимающийся производством мяса птицы, свинины, говядины, колбасных и деликатесных изделий, молока, зерна и комбикормов. В составе холдинга более 40 структурных подразделений, расположенных в пяти районах Белгородской области и трёх районах Новгородской области.