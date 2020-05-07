Россия наращивает поставки рапсового масла в Китай

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По итогам первого квартала 2020 года российские поставки рапсового масла в Китай достигли 53 тысяч тонн, что в 6 раз превышает показатели аналогичного периода 2019 года.

Россия поднялась на третью строчку в списке основных экспортеров рапсового масла в Китай. На первом и втором местах Канада (175 тыс. тонн) и ОАЭ (83 тыс. тонн) соответственно. Также в топ-5 основных поставщиков рапсового масла в Китай в первом квартале 2020 года вошли Австралия и Казахстан.

Также начаты поставки рапса из Амурской области.