На КМЗ запустили производство втулок для судовых двигателей SKL Motor GmbH

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На Кингисеппском машиностроительном заводе в рамках проекта по ремонту судовых двигателей российского пассажирского и рыболовецкого флота освоено серийное производство комплектов чугунных втулок рабочего цилиндра к судовым дизелям типа NVD. Производителем указанного типа дизелей является завод тяжёлого машиностроения имени К. Либкнехта (SKL Motor GmbH, Германия). Реверсивные судовые двигатели НВД48 размерности ЧР32/48 различных модификаций с наддувом и без наддува выпускали 6 и 8 цилиндровом исполнении.

Сданные втулки будут использованы при проведении ремонта двигателя NVD48А2У. Этот четырёхтактный дизель востребован на промысловых судах зарубежной и отечественной постройки в качестве главных и вспомогательных двигателей с различными схемами машинно-двигательного комплекса. На нашем предприятии освоены все этапы производства, включая литье и механическую обработку. Втулки производятся в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя под контролем ОТК предприятия и регистров.

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© www.kmz1.ru