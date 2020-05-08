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Производство

На КМЗ запустили производство втулок для судовых двигателей SKL Motor GmbH

 © www.kmz1.ru

На Кингисеппском машиностроительном заводе в рамках проекта по ремонту судовых двигателей российского пассажирского и рыболовецкого флота освоено серийное производство комплектов чугунных втулок рабочего цилиндра к судовым дизелям типа NVD. Производителем указанного типа дизелей является завод тяжёлого машиностроения имени К. Либкнехта (SKL Motor GmbH, Германия). Реверсивные судовые двигатели НВД48 размерности ЧР32/48 различных модификаций с наддувом и без наддува выпускали 6 и 8 цилиндровом исполнении.

Сданные втулки будут использованы при проведении ремонта двигателя NVD48А2У. Этот четырёхтактный дизель востребован на промысловых судах зарубежной и отечественной постройки в качестве главных и вспомогательных двигателей с различными схемами машинно-двигательного комплекса. На нашем предприятии освоены все этапы производства, включая литье и механическую обработку. Втулки производятся в соответствии с техническими условиями завода-изготовителя под контролем ОТК предприятия и регистров.

 © www.kmz1.ru

 © www.kmz1.ru
Источник: http://www.kmz1.ru/news/Proizvodstv...ykhdvigateleySKLMotorGmbHGermaniya/

Кингисеппский машиностроительный завод, импортозамещение
  • Птичка Грач Птичка Грач
    08.05.2021:48:54

    КМЗ регулярно радует, молодцы   

    #1197283
  • Нет аватара ДЗ-98
    08.05.2023:28:30

    Наверное это всё же гильза.

    #1197291
  • Нет аватара Back2Rio
    09.05.2000:26:15

    О, у них там до сих пор завод носит имя Карла Либкнехта     Молодцы, немцы бережно хранят свою историю…

    Наши, впрочем, тоже молодцы — импортозамещают комплектуху помаленьку.

    #1197293
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