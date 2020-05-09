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АО «Транснефть — Диаскан» ввело в эксплуатацию новый комбинированный магнитный дефектоскоп 32-МСК.10-00.000 с регулятором скорости. Дефектоскоп сочетает функции внутритрубной диагностики магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов, а также газопроводов с наружным диаметром 32″ и 34″ стандарта АPI (32″ ГОСТ).

Данный прибор выявляет дефекты трубы, ориентированные под произвольными углами относительно продольной оси трубопровода. Движение дефектоскопа в процессе внутритрубной диагностики осуществляется как в потоке перекачиваемой по трубопроводу жидкости, так и в потоке газа. В газовой среде эксплуатировать прибор позволяет входящий в его состав регулятор скорости. Именно он обеспечивает поддержание скорости движения дефектоскопа в рабочем диапазоне (от 2,5 до 3,0 м/с). В состав дефектоскопа, помимо батарейной секции, входят три магнитные: одна с продольным намагничиванием (MFL) и две с поперечным намагничиванием (TFI). При этом прибор может эксплуатироваться также в раздельном варианте: MFL или TFI. Применение нового дефектоскопа позволит расширить функционал АО «Транснефть — Диаскан» в области проведения диагностических работ на объектах нефтегазового сектора.

Комбинированные дефектоскопы — одна из уникальных разработок конструкторов АО «Транснефть — Диаскан», используемая мировыми производителями оборудования для внутритрубной диагностики. Принцип работы комбинированных комплексов основан на сочетании преимуществ разных методов диагностики. Такая технология позволяет за один пропуск по трубопроводу эффективно обнаруживать дефекты различных типов. В частности, комбинированный магнитный дефектоскоп технологии MFL + TFI обнаруживает питтинговую коррозию, трещиноподобные дефекты в поперечных, продольных сварных швах и в теле трубы, а также риски.