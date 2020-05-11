В Череповце на ЧерМК запущен новый 32-тонный электромостовой кран

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Как запустить в работу абсолютно новый агрегат, не присутствуя при этом? Прежде наладка работы дорогостоящего и ответственного оборудования проходила исключительно при живом присутствии представителя компании-поставщика.