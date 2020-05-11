Новый специализированный медицинский вертолёт выполнил первый санитарный рейс на Камчатке

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Воздушное судно Ми-8 АМТ Национальной службы санитарной авиации, учрежденной Государственной корпорацией «Ростех», в марте 2020 г. вернулось из первого санитарного рейса в рамках работы с Камчатским территориальным центром медицины катастроф.

Новый Ми-8 АМТ оснащён современным мобильным медицинским оборудованием ГК «Ростех», которое позволяет в полном объёме проводить весь комплекс реанимационных мероприятий. На борту вертолёта можно проводить инфузионную терапию, следить за всеми жизненными показателями пациента, перевозить больных даже в крайне тяжёлом состоянии, пациентов, нуждающихся в искусственной вентиляции легких, а также детей, в том числе младенцев с первого дня жизни.

С конца февраля прошлого года специально отведенная парковочная зона Камчатского выставочного центра стала взлётно-посадочной площадкой для вертолётов Камчатского территориального центра медицины катастроф. Всего за время действия площадки было совершено 75 посадок. Раньше пациентов из удалённых районов Камчатки доставляли в аэропорт посёлка Николаевка, который находится на расстоянии около 30 км от Петропавловска-Камчатского.

© kamgov.ru

© kamgov.ru

© kamgov.ru

© kamgov.ru

© kamgov.ru

© kamgov.ru

© kamgov.ru

© kamgov.ru