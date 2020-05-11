Компания из Перми представила новый российский робот Атлант 6000 для демонтажных работ

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Спроектировано и изготовлено в России на заводе ООО «Специальная Строительная Техника», г. Пермь.

Робот Атлант 6000 — универсальная автономная машина, предназначенная для работы в самых тяжелых условиях.

Масса робота 7500 кг.

Мощность дизельного двигателя 70 кВт.

Рабочий радиус: горизонт 6,5 м;

вертикаль 7,3 м.

Возможно применение навесного оборудования массой до 1000 кг. Дистанционный пульт управления для и комфортной безопасной работы оператора. Башня робота вращается на 360 градусов, позволяя работать без передвижения базы робота. Усовершенствованная кинематика стрелы гаранирует максимально эффективную работу навесного оборудования. Надежная конструкция робота Атлант 6000 предполагает длительную работу без капитального ремонта. Техническое обслуживание робота осуществляется через стандартные дверцы без демонтажа крупных узлов и агрегатов. Возможность двух- и однототочечной строповки для быстрого перемещения робота Атлант 6000.

Особенности Робота Атлант 6000 для работы при высоких температурах:

+ дополнительное воздушное охлаждение для работы на полной мощности;

+ пирозащита шлангов;

+ обдув гидравлического молота;

+ защитные кожухи.

В комплекте поставки:

+ сертификат соответствия ТР ТС;

+ руководство по эксплуатации;

+ обучающие видеоролики.