НПК «Грасис» отправила первую партию медицинских кислородных концентраторов в медучреждения России

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В рамках исполнения заказа на поставку крупной партии медицинских концентраторов АКС-1 для борьбы с коронавирусом, НПК «Грасис» из г. Москва отгрузила первую партию оборудования.

Кислородные концентраторы АКС-1 применяются сейчас в медицинских учреждениях для подключения к аппаратам ИВЛ и оксигенотерапии при лечении коронавирусной инфекции, в операционных и реанимационных блоках для поддержания дыхания пациентов, находящихся в тяжелом и крайне тяжелом состояниях.

Для максимально быстрого выполнения контракта специалисты производственного комплекса изготавливают и проводят испытания оборудования в непрерывном режиме, без выходных и праздников. Компания разворачивает дополнительные складские площади, необходимые для хранения комплектующих и готовых к отправке изделий.

«В связи с текущей ситуацией распространения коронавирусной инфекции были увеличены производственные мощности, что позволило изготавливать более 500 концентраторов в месяц для обеспечения потребностей ЛПУ по всей России», — подчеркнул заместитель генерального директора НПК «Грасис» Дмитрий Щавелев.

Партия готовых медицинских кислородных концентраторов АКС-1 в ближайшее время поступит в медучреждения для борьбы с пандемией.

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Справка

Научно — производственная компания «Грасис», одно из предприятий которой является резидентом ОЭЗ Дубна, заключила контракт на поставку в Москву и область порядка 1000 медицинских концентраторов кислорода АКС-1. Кислородные концентраторы вырабатывают медицинский кислород требуемой чистоты из атмосферного воздуха, мобильны и являются полностью российской разработкой.

С начала распространения новой вирусной инфекции возникла острая необходимость не только в аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) для поддержания тяжелых пациентов с COVID-19 и пневмониями другого происхождения, но и в обеспечении ИВЛ медицинским кислородом. Крупнейшим российским разработчиком и производителем промышленного и медицинского кислородного оборудования является НПК «Грасис», продукция которой оказалось чрезвычайно востребованной. Наша компания нарастила мощности по производству кислородных концентраторов в несколько десятков раз: производство готово выпускать более 500 концентраторов в месяц. В результате сегодня предприятие работает без остановки, в режиме 24 часа в сутки 7 дней в неделю в 3 смены.

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Концентратор АКС-1 производительностью 13 л/мин и чистотой кислорода 93±2% применяется в операционных и реанимационных блоках, для подключения аппаратов ИВЛ и наркозно-дыхательных аппаратов; при ослаблении дыхания в послеоперационном периоде, при интоксикациях, а также в других целях, где необходим медицинский кислород. Кислородное оборудование изготовлено в соответствии с имеющимися потребностями медицинских учреждений и рассчитано на различные объемы. Эти системы могут обеспечивать медицинским кислородом как малые, так и крупные ЛПУ. Концентратор кислорода полностью соответствует требованиям, предъявляемым к оборудованию медицинского назначения, что подтверждается наличием регистрационного удостоверения Минздрава РФ № ФСР 2012/14033.