В Крыму закладывают суперинтенсивный яблоневый сад

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Крымский федеральный университет начал работы по закладке самого крупного в России промышленного университетского суперинтенсивного яблоневого сада. Его площадь составляет 10 гектаров. Стоимость проекта составляет 30 миллионов рублей. Об этом сообщил проректор по внешним связям вуза Михаил Сергеев, передаёт пресс-служба учебного заведения.

Суперинтенсивный сад отличается от традиционного более плотной схемой посадки деревьев.

«Есть специальные карликовые подвои, при которых максимальная высота дерева достигает не более 2-2,5 метров, а крона оформляется таким образом, что мы можем посадить деревья на небольшом расстоянии друг от друга. Такие сорта, комбинация и схема посадки позволяют нам закладывать более 3000 деревьев на гектар, что в 10 раз больше, чем традиционным способом. Такие сады называются суперинтенсивными, и при нормальном уходе способны давать 60-80 тонн урожая с одного гектара», — рассказал проректор по внешним связям Крымского федерального университета Михаил Сергеев.

Технологии по выращиванию суперинтенсивных садов за границей активно развивались последние 50 лет, в то время как в России долгие годы отдавали предпочтение закладке садов по традиционному методу. Такие яблони входят в плодоношение на 8-9 год и плодоносят не каждый год, их урожайность крайне низкая. Поэтому сегодня переход на суперинтенсивные сады — это необходимый аспект доктрины продовольственной безопасности и импортозамещения.

В саду высадят три сорта яблонь: «Гала», «Делишес» и «Грени Смит». Всего закуплено более 20 тысяч саженцев, стоимость которых составляет 8 миллионов рублей. Как отмечает Михаил Сергеев, закладка такого сада в университете позволит уменьшить существующий разрыв между образованием и производством.

«Наши студенты с самого начала закладки современного промышленного сада имеют возможность в нём работать. Они принимают участие в установке шпалерных столбов, они видят, как монтируется система капельного орошения, будут выполнять все агрооперации по уходу за садом. Ни в одном вузе сейчас нет таких условий для обучения студентов промышленному садоводству. Когда выпускники попадают на промышленное садоводство, руководству таких садов приходится отправлять их заграницу на обучение, потому что учиться больше негде. А мы создаем конкретный бизнес-проект, который позволит подготовить специалистов с реальными знаниями и навыками закладки и работы в современном саду», — сообщил проректор.

По его словам, суперинтенсивный сад имеет сложную конструкцию и требует особого ухода.

«Поскольку дерево маленькое, корневая система у него не так развита, как у традиционной яблони, его нужно защищать в первую очередь от ветров. Такие деревья необходимо закладывать на шпалерах, а установка такой конструкции — трудоемкий процесс», — добавил Сергеев.

Шпалера представляет собой железные или деревянные столбы с рамой, на которой закреплены проволочное полотно или рейки. Саженец сразу же высаживается в непосредственной близости от основного столба шпалеры. В процессе развития, в период ежегодной обрезки, ветки формируют удобным для себя образом и крепят к рейкам или проволочному полотну.

Чтобы саженцы развивались, им нужен постоянный полив, для чего применяется система капельного орошения. Кроме того, через такую систему можно подавать саженцам питательные вещества.

Закладку сада полностью закончат до конца мая, а первый урожай в вузе планируют собрать в 2023 году. По расчётам учёных, он составит 50% от ожидаемой урожайности — порядка 25-30 тонн с гектара.

https://crimea-.../12/650137.html

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