Московский НПЗ внедрил цифровую систему управления установкой по производству бензина
Московский НПЗ «Газпром нефти» внедрил автоматизированную цифровую систему управления работой установки производства высокооктановых компонентов бензина. Она будет контролировать как технологические процессы, так и элементы безопасности, сообщает компания.
Внедрение современных систем управления является частью программы цифрового развития нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти». Все элементы программно-аппаратного комплекса, включая аппаратную часть на оборудовании и программное обеспечение, разработаны и созданы российскими компаниями из Новосибирска и Екатеринбурга.
«Успешное внедрение полностью отечественной системы управления на Московском НПЗ показывает, что совместными усилиями российских специалистов — математиков, программистов и производителей — создаются конкурентоспособные технологичные продукты», — сказал начальник департамента систем управления и цифровизации блока логистики, переработки и сбыта «Газпром нефти».
Комплекс управления получает и обрабатывает в реальном времени информацию более чем с 2000 датчиков. Это данные о температуре, давлении, текущем расходе топлива и пара, уровне загрузки оборудования. Благодаря современным техническим решениям, система управления способна определять и поддерживать наиболее эффективный режим работы установки для точного исполнения производственного плана. Автоматический контроль безопасности в случае необходимости включает механизмы противоаварийной защиты и гарантирует надежность всех технологических процессов.
«В ближайшем будущем, опираясь на математическое моделирование и результаты обработки данных, мы сможем еще более эффективно управлять производством: дополнительно повысить безопасность, сохранить неизменно высокое качество выпускаемой продукции, получить экономический эффект», — добавил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.
«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятия полностью перешли на выпуск современных экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.
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