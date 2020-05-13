Московский НПЗ внедрил цифровую систему управления установкой по производству бензина

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Московский НПЗ «Газпром нефти» внедрил автоматизированную цифровую систему управления работой установки производства высокооктановых компонентов бензина. Она будет контролировать как технологические процессы, так и элементы безопасности, сообщает компания.

Внедрение современных систем управления является частью программы цифрового развития нефтеперерабатывающих активов «Газпром нефти». Все элементы программно-аппаратного комплекса, включая аппаратную часть на оборудовании и программное обеспечение, разработаны и созданы российскими компаниями из Новосибирска и Екатеринбурга.

«Успешное внедрение полностью отечественной системы управления на Московском НПЗ показывает, что совместными усилиями российских специалистов — математиков, программистов и производителей — создаются конкурентоспособные технологичные продукты», — сказал начальник департамента систем управления и цифровизации блока логистики, переработки и сбыта «Газпром нефти».

Комплекс управления получает и обрабатывает в реальном времени информацию более чем с 2000 датчиков. Это данные о температуре, давлении, текущем расходе топлива и пара, уровне загрузки оборудования. Благодаря современным техническим решениям, система управления способна определять и поддерживать наиболее эффективный режим работы установки для точного исполнения производственного плана. Автоматический контроль безопасности в случае необходимости включает механизмы противоаварийной защиты и гарантирует надежность всех технологических процессов.

«В ближайшем будущем, опираясь на математическое моделирование и результаты обработки данных, мы сможем еще более эффективно управлять производством: дополнительно повысить безопасность, сохранить неизменно высокое качество выпускаемой продукции, получить экономический эффект», — добавил генеральный директор Московского НПЗ Виталий Зубер.

«Газпром нефть» проводит масштабную программу модернизации Омского и Московского НПЗ с совокупным объемом инвестиций более 550 млрд рублей. В рамках первого этапа модернизации предприятия полностью перешли на выпуск современных экологичных моторных топлив Евро-5. Сейчас продолжается реализация второго этапа программы модернизации, в результате которого глубина переработки нефти и выработка светлых нефтепродуктов вырастет до уровня лучших мировых показателей.