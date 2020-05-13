Уникальный новосибирский ветеринар ставит кошек и собак на 3D-протезы

Сергей Горшков из Новосибирска подарил новые четыре лапки рыжему коту. Уникальный ветеринарный врач практикует 3D-протезирование. Он единственный в России специалист, который проводит операции по протезированию животных с ампутированными лапами. За 4 года Горшков буквально поставил на ноги около 40 таких пациентов — и это только начало!

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Рыжика нашли в сугробе. Он просто вмёрз в снег — уши и хвост сразу отвалились, конечности ампутировали в клинике. Ну и зачем такому жить? — закономерный вопрос, который пришёл бы в голову каждому. Зоозащитники не знали, что делать, и забрасывали вопросами специалистов в интернете. Так Горшков узнал про кота — и решил, что нужно пробовать вернуть ему способность снова ходить. Сначала были импланты на передние лапки. Когда они успешно прижились, Рыжику поставили и задние. И теперь Рыжик носится на силиконовых «копытцах» так, что здоровые коты позавидуют! Демонстрирует надменный и наглый характер, живёт при клинике «Бэст» в Новосибирске и обирает посетителей, выпрашивая вкусности. Только умываться он теперь не умеет, поэтому его умывают врачи.

Мы написали о Сергее в своём инстаграме — и сразу в комментариях отозвались благодарные владельцы хвостатых: этот врач с золотыми руками спас не одно животное, и у него блестящее будущее!