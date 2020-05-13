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Герои нашего времени

Уникальный новосибирский ветеринар ставит кошек и собак на 3D-протезы

Сергей Горшков из Новосибирска подарил новые четыре лапки рыжему коту. Уникальный ветеринарный врач практикует 3D-протезирование. Он единственный в России специалист, который проводит операции по протезированию животных с ампутированными лапами. За 4 года Горшков буквально поставил на ноги около 40 таких пациентов — и это только начало!

 © Фото из открытых источников

Рыжика нашли в сугробе. Он просто вмёрз в снег — уши и хвост сразу отвалились, конечности ампутировали в клинике. Ну и зачем такому жить? — закономерный вопрос, который пришёл бы в голову каждому. Зоозащитники не знали, что делать, и забрасывали вопросами специалистов в интернете. Так Горшков узнал про кота — и решил, что нужно пробовать вернуть ему способность снова ходить. Сначала были импланты на передние лапки. Когда они успешно прижились, Рыжику поставили и задние. И теперь Рыжик носится на силиконовых «копытцах» так, что здоровые коты позавидуют! Демонстрирует надменный и наглый характер, живёт при клинике «Бэст» в Новосибирске и обирает посетителей, выпрашивая вкусности. Только умываться он теперь не умеет, поэтому его умывают врачи.

Мы написали о Сергее в своём инстаграме — и сразу в комментариях отозвались благодарные владельцы хвостатых: этот врач с золотыми руками спас не одно животное, и у него блестящее будущее!

герой, ветеринар, помощь животным, 3D-протезирование, Новосибирск
  • Нет аватара Захарка
    13.05.2022:57:47

    Может, с моей стороны это будет звучать цинично, но кошки живут в среднем 15 лет. Кот потерял все четыре лапы, уши и хвост. С искусственными лапами умываться не может. Вопрос — зачем это нужно было делать? Показать, что"могём"? Так покажите это на примере людей, потерявших конечности. В метро и электричках до сих пор можно встретить безруких / безногих людей, которых аферисты заставляют просить милостыню, попросту делая их заложниками собственных увечий. Вместо этого приделали коту вместо лап какие-то жуткие крючья, и радуются…

    Как эксперимент это может и полезно, но результат смахивает на живодерство.

    #1197746
    • CastedAway CastedAway
      14.05.2003:04:16

      С одной стороны я с Вами соглашусь, вообщем-то не очень рационально и ещё не известно как животные это воспринимают, может усыпить было бы более милосерднее. Но есть пара плюсов, во первых думаю сея процедура не дешева, а как следствие владельцы домашних животных, которые не всегда руководствуются рациональностью по отношению к своим питомцам, в случае чего оставят деньги в России, а не полетят за границу. А второе, тут полная иллюстрация к фильму «На кошках сначала тренируйся», передовые методы протезирования нужно обкатывать и пробывать на животных может в будущем данный опыт и пригодится.

      #1197753
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