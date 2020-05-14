Саратовская ГЭС обновила более половины гидроагрегатов станции

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На Саратовской гидроэлектростанции завершена модернизация гидроагрегата № 5. Это 13й по счету обновленный гидроагрегат из 24х, установленных на электростанции. Работы проведены в рамках программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

В результате модернизации изношенная гидротурбина, проработавшая 50 лет, была заменена на новую, более эффективную и мощную. Она отвечает всем современным экологическим требованиям, а также требованиям к эксплуатационной надежности и безопасности гидроэнергетического оборудования.

Модернизация позволит увеличить мощность гидроагрегата на 10% - до 66 МВт.

Всего предусмотрена замена на Саратовской ГЭС 22 вертикальных поворотно-лопастных гидротурбин. Этот инвестиционный проект — 1 из крупнейших в программе комплексной модернизации ГЭС РусГидро.

С 2013 г. в результате модернизации установленная мощность станции уже увеличилась на 67 МВт (с 1360 до 1427 МВт).

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В перспективе в результате замены всех гидротурбин установленная мощность станции возрастет до 1505 МВт.

Сейчас на Саратовской ГЭС идет процесс замены турбин еще на 2х гидроагрегатах (№ 3 и № 7), их модернизация будет завершена в 2021 г.

РусГидро реализует программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена 50% парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро.

Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 102 гидротурбины, 80 генераторов, 69 силовых трансформаторов, более 5000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования.

В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 427,5 МВт.