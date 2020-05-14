В Росатоме началось изготовление двух новых мультилазерных 3D-принтеров собственной разработки

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На площадке ООО «НПО «Центротех» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ» в г. Новоуральск Свердловской области) по заказу ООО «РусАТ» («Русатом — Аддитивные технологии») началось производство двух машинокомплектов мультилазерных 3D-принтеров с рабочим объемом построения 600*600*500 мм3 разработки Росатома.

В сентябре машинокомплекты вместе с системой управления и гидравлической системой будут отгружены в Москву для окончательной сборки и наладки специалистами РусАТа. Готовые 3D-принтеры планируется разместить в Москве в Центре аддитивных технологий Госкорпорации «Росатом».

Преимущества данной модели — компактный размер, большая область построения, встроенная система регенерации порошка, выгрузка и загрузка платформы построения в отдельной камере без разгерметизации рабочего объема. На оборудовании устанавливается программное обеспечение следующей версии открытого типа, которое позволяет работать как в автоматическом режиме без дополнительных настроек (в зависимости от используемого «стандартного» материала — металлического порошка), так и в режимах подбора параметров сплавления при использовании новых материалов. Кроме того, в конструкции данной модели принтера используется оригинальная система загрузки порошкового материала, исключающая холостой ход каретки — раскладчика порошка при построении детали, что сокращает время изготовления.

Установка опционно оснащается различными системами контроля процесса.

По своим технологическим возможностям новинка воплотила в себя опыт разработок российских 3D-принтеров: мультилазерная (трехлазерная) оптическая система, трехосевая система сканирования с возможностью автоматической компенсации фокуса лазерного луча в любой области построения, которые позволяют значительно увеличить производительность системы при изготовлении деталей. Время печати одного изделия также сокращается за счет одновременного использования лазеров в различных режимах сплавления материала — прорисовки контуров детали и штриховки внутреннего объема детали расфокусированным лазерным лучом.

Справочно:

Первый российский экспериментальный двухпорошковый двухлазерный 3D-принтер, созданный специалистами Росатома, запущен в опытную эксплуатацию на площадке ООО «НПО «Центротех». Это результат совместной работы АО «УЭХК», ООО «НПО «Центротех», АО «НПО «ЦНИИТМАШ» и еще нескольких предприятий, научных институтов Госкорпорации «Росатом» и Министерства образования и науки, полученные компетенции в результате этой работы стали основой при создании интегратора — ООО «Русатом — Аддитивные технологии» (ООО «РусАТ»).

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») — специализированная компания — интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства).

ООО «НПО «Центротех» — предприятие Новоуральской промышленной площадки. Входит в состав Топливной компании Росатома «ТВЭЛ». Обладает уникальными компетенциями в атомной, военной, авиакосмической, нефтегазовой и приборостроительной областях. Специализируется на выпуске газовых центрифуг для обогащения урана, а также продукции общепромышленного назначения. Предприятие осуществляет полный технологический цикл продукции: от разработки до утилизации.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Является единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» обеспечивает ядерным топливом 73 энергетических реакторов в 13 странах мира, исследовательские реакторы в восьми странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота.