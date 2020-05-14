В Татарстане завершена реконструкция подстанции 220 кВ «Зеленодольская»

© gridcom-rt.ru

После проведенной реконструкции на подстанции филиала ОАО «Сетевая компания» Приволжские электрические сети в соответствии с графиком полностью выполнено опробование дистанционного и автоматического управления оборудованием как высокого напряжения, так и оборудованием релейной защиты и автоматики. Комплексные испытания успешно проведены совместно с филиалом АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Республики Татарстан» (РДУ Татарстана).

ПС 220 кВ Зеленодольская стала третьим объектом электроэнергетики в ОАО «Сетевая компания», на котором реализовано дистанционное управление из диспетчерских пунктов Компании и РДУ Татарстана. Ранее автоматизированные системы дистанционного управления были внедрены на ПС 500 кВ Щелоков и ПС 220 кВ Центральная.

В процессе комплексной реконструкции одной из старейших подстанций Республики Татарстан была существенно изменена электрическая схема энергообъекта, проведена полная замена оборудования и устройств РЗА на передовые образцы российского производства, введена в эксплуатацию новейшая автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП). Именно эта система обеспечивает автоматизированное дистанционное управление не только оборудованием, но и устройствами РЗА.

© gridcom-rt.ru

Дистанционное управление устройствами РЗА обеспечивает выполнение автоматизированных программ переключений (АПП) без перерывов на необходимые операции во вторичных цепях.

Переключения могут выполняться как с АРМ дежурного подстанции, так и дистанционно — из диспетчерского пункта Приволжских электрических сетей, ЦУС ОАО «Сетевая компания» и РДУ Татарстана, в том числе с использованием автоматизированных программ и бланков переключений.

Внедрение технологии дистанционного и автоматического управления позволяет значительно повысить качество работы энергообъекта, сокращает время проведения плановых переключений. Кроме того, минимизируются риски ошибочных действий диспетчерского и оперативного персонала. Благодаря технологии увеличена скорость реализации управляющих воздействий по изменению топологии электрической сети, в том числе при ликвидации аварий в энергосистеме.

Внедрение современных АСУ ТП, обеспечивающих прием и выполнение цифровых команд управления, является важным практическим шагом к цифровой трансформации энергетики. Использование таких технологий в энергетической отрасли позволяет получить значительный системный эффект за счет построения на их базе более эффективных моделей управления технологическими процессами объектов электроэнергетики и ЕЭС России в целом.

© gridcom-rt.ru

С целью типизации подходов к реализации дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА, Системным оператором совместно с ОАО «Сетевая компания» разработаны и утверждены документы, определяющие порядок дистанционного управления объектами электроэнергетики ОАО «Сетевая компания». Они, в частности, содержат требования к устройствам РЗА, выполнение которых необходимо для реализации проектов дистанционного управления. Дальнейшее внедрение дистанционного управления оборудованием и устройствами РЗА на объектах ОАО «Сетевая компания» будет выполняться в соответствии с этими документами.