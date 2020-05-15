В Петропавловске-Камчатском и Хабаровске завершено строительство многофункциональных медцентров

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Многофункциональные медицинские центры в Хабаровске и Петропавловске-Камчатском готовы к приему первых пациентов. На объекты уже прибывают военные врачи. В числе сотрудников высококвалифицированные специалисты: инфекционисты, пульмонологи, анестезиологи и рентгенологи. Все они прошли обучение и курсы повышения квалификации в Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова в Санкт-Петербурге.

Как и остальные 16 многофункциональных центров, которые расположены в различных уголках нашей страны от Камчатки до Калининграда, центры оснащены современным оборудованием: компьютерным томографом, рентгеновским цифровым комплексом, рентгеновским передвижным аппаратом, аппаратом для острого диализа, ультразвуковыми диагностическими аппаратами, аппаратами экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), видеобронхоскопом, дуоденоскопом, гастрофиброскопом, колонофиброскопом. Данная аппаратура позволяет осуществлять неотложную помощь при всех инфекционных заболеваниях на самом высоком технологическом уровне.

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