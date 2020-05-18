«Черкизово» начало поставлять индейку в Китай

© onlinetambov.ru

Группа «Черкизово», крупнейший в России производитель мясной продукции, сообщает о начале поставок мяса индейки в Китай.

Первая партия индейки в объеме 27 тонн была оправлена в Китай с ООО «Тамбовская индейка» — совместного предприятия Группы «Черкизово» и испанской Grupo Fuertes. В партию вошли части крыла индейки, которые пользуются большим спросом в китайских розничных сетях.

Экспорт данных продуктов стал возможен после согласования Россельхознадзором с китайской стороной включения в перечень разрешенных к импорту из России товаров субпродуктов из индейки (к ним в КНР относятся крылья). В дальнейшем с «Тамбовской индейки» планируется также поставлять продукцию для промышленной переработки на предприятиях Китая.

До конца 2020 года «Черкизово» планирует отправить в Китай около 2 тысяч тонн индейки. Это позволит компании в этом году увеличить зарубежные отгрузки индейки более чем в два раза. За прошлый год Группа экспортировала около 1,5 тысяч тонн индейки.

Китай является ключевым экспортным рынком для Группы «Черкизово», начавшей поставлять туда птицеводческую продукцию в мае прошлого года. За весь 2019 год компания отгрузила в КНР 14 тысяч тонн курицы (более 40% от общего объема экспорта «Черкизово» данной категории продукции). В 2020 году «Черкизово» планирует поставить в Китай уже свыше 50 тысяч тонн продукции из мяса птицы.

«Несмотря на влияние короновируса на мировую торговлю продовольствием, экспорт мяса птицы Группы „Черкизово“ в Китай в последние месяцы продолжает развиваться: его регулярные объемы достигают около 5 тысяч тонн в месяц и более. Бренд CHERKIZOVO 77, под которым поставляется продукция с разных предприятий, пользуется заслуженным доверием и интересом китайских покупателей как из числа дистрибуторов, так и переработчиков мясной продукции», — комментирует руководитель управления экспорта ТД «Черкизово» Андрей Терехин.

В настоящее время «Черкизово» также работает над расширением возможностей по доставке своей продукции в Китай. Компания начала использовать железнодорожное сообщение, что убыстряет и удешевляет логистику в сравнении с традиционными поставками морем через порты Санкт-Петербурга и Новороссийска. С подмосковной железнодорожной станции Бекасово в присутствии китайских партнеров уже отгружен первый рефрижераторный контейнер с мясом птицы, который отправился по сухопутному маршруту через китайско-казахстанскую границу до станции Чунцин (КНР). Сейчас компанией прорабатываются и другие маршруты доставки продукции до китайских потребителей по железной дороге.