«Газпром нефть» приступило к освоению крупнейших газоконденсатных месторождений ЯНАО

Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО © www.gazprom-neft.ru

«Газпромнефть-Заполярье» (дочернее общество «Газпром нефти») начало разработку неоком-юрских залежей Бованенковского нефтегазоконденсатного месторождения и Харасавэйского газоконденсатного месторождения на полуострове Ямал, а также ачимовских отложений* и нефтяных оторочек Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения в Надым-Пур-Тазовском районе ЯНАО.

Проекты реализуются на основании долгосрочных рисковых операторских договоров** с владельцами лицензий, ООО «Газпром добыча Надым"*** и ООО «Газпром добыча Уренгой"****, которые разрабатывают вышележащие пласты месторождений. При освоении новых активов «Газпром нефть» использует опыт и компетенции в области разработки ачимовской толщи и нефтяных оторочек. Реализация проектов выполняется при взаимодействии с ПАО «Газпром» по основным этапам в целях безусловного достижения установленных ключевых показателей эффективности.

В 2020 году на Бованенковском и Харасавэйском месторождениях «Газпромнефть-Заполярье» обустроит по одной кустовой площадке и пробурит по две скважины для снятия геологических неопределенностей. Всего в рамках проекта предприятием будет построено более 250 высокотехнологичных скважин. Начало промышленной разработки неоком-юрских залежей Бованенковского и Харасавэйского месторождений запланировано на 2025 и 2026 годы. Максимальный ежегодный уровень добычи на активах будет достигнут к 2031 году и составит более 38 млрд кубометров газа и до 4,1 млн тонн конденсата. В настоящее время на месторождениях ведутся подготовительные работы и обустройство кустовых площадок.

© www.gazprom-neft.ru

На Уренгойском НГКМ в 2020 году будут пробурены 2 эксплуатационные газоконденсатные скважины. Полученные с их помощью данные помогут уточнить геологические особенности строения ачимовских залежей участка 3А месторождения. Всего «Газпромнефть-Заполярье» планирует пробурить на данном активе 32 высокотехнологичные горизонтальные скважины. Пиковый уровень добычи ожидается в 2024 году. Он составит 5 млрд кубометров газа и до 1,5 млн т газового конденсата.

Второй фазой проекта станет освоение валанжинской залежи нефтяных оторочек Уренгойского НГКМ. Сейчас предприятием готовится программа переиспытания разведочных скважин. Ее результаты будут использованы при выборе концепции разработки неокомской залежи.

«Освоение неоком-юрских, ачимовских залежей и нефтяных оторочек Бованенковского, Харасавэйского и Уренгойского месторождений входит в число стратегических ставок «Газпром нефти». Они уникальны по своему масштабу и сложности. При этом каждый проект имеет длинный инвестиционный цикл, поэтому подготовку к их разработке мы начинаем уже сейчас. В горизонте 5 — 10 лет именно эти активы станут основой для развития компании на севере Ямала и одним из ключевых источников нашей добычи в Заполярье. Колоссальный ресурсный потенциал этого региона во многом остается нераскрытым, так как работа в Арктике всегда сопряжена с целым рядом организационных, логистических и технологических вызовов. Успешный опыт «Газпром нефти» по разработке автономных арктических месторождений, экспертиза и технологические компетенции в области добычи «трудных» углеводородов станут нашим ключом к успеху и позволят добиться максимальной эффективности при реализации новых проектов».

Вадим Яковлев заместитель генерального директора по добыче и разведке «Газпром нефти»

Справка

* «Газпромнефть-Заполярье» разрабатывает ачимовские залежи участка 3А Уренгкойского НГКМ.

** Схема долгосрочных рисковых операторских отношений позволяет «Газпром нефти» вести деятельность на активах «Газпрома» на условиях, аналогичных собственному владению лицензией, консолидировать запасы, добычу и финансовый результат от разработки месторождений. Особенность механизма работы такой формы контракта состоит в том, что «Газпром нефть» инвестирует собственные средства в геологоразведочные работы и строительство объектов инфраструктуры.

За счет работы на основе долгосрочных рисковых операторских договоров компания существенно расширила портфель проектов, приступив к освоению нефтяных оторочек, ачимовских залежей и неоком-юрских газовых и газоконденсатных залежей. В настоящее время «Газпромнефть-Заполярье» разрабатывает девять месторождений, лицензиями на которые владеют «Газпром» и его дочерние общества: Песцовое, Ен-Яхинское, Западно-Таркосалинское, Чаяндинское, Ямбургское, Оренбургское, Уренгойское, Харасавэйское и Бованенковское.

*** ООО «Газпром добыча Надым» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром». Основные направления деятельности: добыча и подготовка газа и газового конденсата.

Первое газодобывающее предприятие на севере Западной Сибири. Создано для разработки и эксплуатации Медвежьего нефтегазоконденсатного месторождения. Сегодня также ведет добычу на Юбилейном, Ямсовейском и Бованенковском месторождениях. Компания владеет лицензией на разработку Харасавэйского газоконденсатного месторождения, где идут работы по обустройству.

Территория деятельности: Надымский, Пуровский, Ямальский районы Ямало-Ненецкого автономного округа. Является градообразующим предприятием для г. Надыма и п. Пангоды. Коллектив насчитывает более 10 тыс. сотрудников.

В составе предприятия 13 действующих газовых промыслов, 15 специализированных филиалов. Ежегодный объем добычи природного газа — более 100 млрд куб. м.

В компании внедрена система экологического менеджмента ISO 14001:2015.

**** ООО «Газпром добыча Уренгой» — 100-процентное дочернее предприятие ПАО «Газпром», создано для разработки Уренгойского нефтегазоконденсатного месторождения. В состав производственного комплекса входят: 22 установки комплексной подготовки газа, два нефтепромысла, 20 дожимных компрессорных станций, пять станций охлаждения газа, свыше 2800 скважин, две компрессорные станции по утилизации попутного нефтяного газа и насосная станция подачи конденсата.

На предприятии трудятся более 12 тыс. человек. Головной офис находится в г. Новом Уренгое.

Нефтяная оторочка — это часть нефтегазовой или нефтегазоконденсатной залежи, в которой газ занимает существенно больший объем, чем нефть. Фактически это тонкая прослойка нефти между значительно большей по объему газовой шапкой и водоносным слоем. Эффективная разработка таких сложных с геологической точки зрения ресурсов требует внедрения новых технологических решений при бурении сложных скважин, поиска способов подъема жидкости с высоким содержанием газа и высокой точности интегрированного проектирования.

Ачимовские залежи — пласты, расположенные в нижней части меловых отложений практически непосредственно над баженовской свитой (группа горных пород в Западной Сибири, залегающих на глубинах двух-трёх-четырех километров). Ачимовские залежи распространены в центральной зоне Западно-Сибирского бассейна, наиболее мощные пласты выявлены в Надымском и Пуровском районах ЯНАО. Ачимовские залежи характеризуются сложным геологическим строением, что требует применения технологически сложных методов при освоении этих запасов.

Неоком-юрские газовые и газоконденсатные залежи — глубокие пласты Харасавэйского и Бованенковского месторождений, относящиеся к нижнему отделу Меловой и Юрской систем, располагающиеся на глубинах от 1600 до 3300 метров и характеризующиеся сложными геологическими условиями: высоким пластовым давлением и часто — низкой проницаемостью коллектора.

БОВАНЕНКОВСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Крупнейшее на полуострове Ямал газовое месторождение. Начальные запасы газа составляют 4,9 трлн куб. м. «Газпром» начал здесь добычу в 2012 году. Проектный уровень добычи газа на Бованенковском месторождении — 115 млрд куб. м в год. В перспективе — до 140 млрд куб. м в год за счет подключения неоком-юрских залежей.

ХАРАСАВЭЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Месторождение расположено на полуострове Ямал севернее Бованенковского месторождения, преимущественно на суше полуострова и частично — в акватории Карского моря. По размеру запасов газа относится к категории уникальных — 2 трлн куб. м. В марте 2019 года «Газпром» начал полномасштабное освоение сеноман-аптских залежей газа Харасавэйского месторождения.

УРЕНГОЙСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ

Уренгойское месторождение — крупнейшее НГКМ в России, по запасам углеводородов отнесено к разряду супергигантских. Начальные запасы газа превышали десять триллионов кубических метров газа. Месторождение было открыто в июне 1966 года. Добыча газа началась в 1978. В 1987 году здесь началась промышленная эксплуатация нефтяных скважин. С 2008 года ведется добыча газа и конденсата из ачимовских отложений.

На фотографии — Бованенковское нефтегазоконденсатное месторождение в ЯНАО. Фото ООО «Газпром добыча Надым».