Горизонтально-расточной станок 2А637 для завода Красный-Октябрь

Первая станкостроительная компания передела заводу Красный-Октябрь (г. Ленинск-Кузнецкий) модернизированный горизонтально-расточной станок модели 2А637.

горизонтально-расточной станок 2А637 © Фото из открытых источников электрооборудование 2а637 © Фото из открытых источников

Завод «Красный Октябрь» занимает лидирующую позицию в регионе по ремонту и модернизации механизированных секций крепи. Также завод «Красный Октябрь» является авторизованным сервисным центром по гарантийному и постгарантийному обслуживанию редукторов производства GSM s.p.a. в секторе конвейерного оборудования для горно-шахтной, энергетической и металлургической промышленностей и в секторе добычи минеральных удобрений.

Основые технические характеристики станка:

Размер стола 1600×1800мм.

Размер шпинделя 160 мм, ISO 50.

Ход X=2000мм, Y,Z=1600 мм, W=1000 мм.

Вес станка 37 тонн.

Каждая ось оснащена собственным приводом и планетарным редуктором.

Дополнительно встроены датчики ориентации шпинделя и поворота стола, новые оптические линейки. Спроектирована и изготовлена новая гидростанция, телескопическая защита.

Станком управляет система ЧПУ Fanuc i0MF.

Срок выполнения работ составлял 5 месяцев.

систему управления горизонтально-расточным станком © Фото из открытых источников

горизонтально-расточной станок с ЧПУ © Фото из открытых источников