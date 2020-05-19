Горизонтально-расточной станок 2А637 для завода Красный-Октябрь
Первая станкостроительная компания передела заводу Красный-Октябрь (г. Ленинск-Кузнецкий) модернизированный горизонтально-расточной станок модели 2А637.
горизонтально-расточной станок 2А637 © Фото из открытых источников
горизонтально-расточной станок 2А637 © Фото из открытых источников
Завод «Красный Октябрь» занимает лидирующую позицию в регионе по ремонту и модернизации механизированных секций крепи. Также завод «Красный Октябрь» является авторизованным сервисным центром по гарантийному и постгарантийному обслуживанию редукторов производства GSM s.p.a. в секторе конвейерного оборудования для горно-шахтной, энергетической и металлургической промышленностей и в секторе добычи минеральных удобрений.
Основые технические характеристики станка:
Размер стола 1600×1800мм.
Размер шпинделя 160 мм, ISO 50.
Ход X=2000мм, Y,Z=1600 мм, W=1000 мм.
Вес станка 37 тонн.
Каждая ось оснащена собственным приводом и планетарным редуктором.
Дополнительно встроены датчики ориентации шпинделя и поворота стола, новые оптические линейки. Спроектирована и изготовлена новая гидростанция, телескопическая защита.
Станком управляет система ЧПУ Fanuc i0MF.
Срок выполнения работ составлял 5 месяцев.
систему управления горизонтально-расточным станком © Фото из открытых источников
горизонтально-расточной станок с ЧПУ © Фото из открытых источников
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