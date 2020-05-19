Новый поезд метро ТМХ отправлен в Казанский метрополитен

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Завод «Метровагонмаш» (МВМ, входит в состав ТМХ) отправил в МУП «Метроэлектротранс» (г. Казань) новый поезд метро. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям Трансмашхолдинга.

Контракт на изготовление и поставку четырехвагонного поезда метро серии 81-765.4К/766.4К (два моторных головных и два моторных промежуточных вагона) на базе модели «Москва 2019» был подписан в октябре 2019 года.

В вагонах метро серии 81-765.4К/766.4К применено одно из главных технических новшеств — электродинамическое торможение состава до полной остановки. Эта технология позволяет составу сбрасывать скорость за счет электродвигателей, без применения фрикционного тормоза, в результате чего торможение становится плавным и тихим. Конструкция поезда предусматривает единый сквозной проход, который позволяет свободно продвигаться по вагонам и заметно облегчает жизнь пассажирам с багажом. В период пандемии коронавирусной инфекции наличие в поезде метро единого сквозного прохода помогает пассажирам беспрепятственно перемещаться по вагонам и свести к минимуму контакты между людьми. Дополнительная защита от распространения инфекции COVID-19 осуществляется за счет современных автоматических систем обеззараживания воздуха.

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Обивка сидений выполнена из долговечной ткани, которая устойчива к повреждениям и легко поддается чистке. Под потолком между дверями противоположных бортов установлен шестиугольный поручень с «теплым» покрытием, он удобен для тех, кто стоит у дверей и готовится к выходу. В пассажирском салоне установлены светодиодные лампы, меняющие освещение в зависимости от времени суток — с утра бодрящий холодный свет; вечером включается расслабляющий теплый. Современные электронные табло с экранами высокого разрешения, установленные в вагонах метро серии 81-765.4К/766.4К, позволяют пассажирам выстроить оптимальный маршрут передвижения. В салонах расположены USB-розетки для зарядки телефонов, планшетов и прочих гаджетов. Для маломобильных пассажиров и родителей с колясками предусмотрены специальные места в головных вагонах. В поезде используется современная информационная система, оптимизировано электрооборудование. По сравнению с поездами предшествующих модификаций, изменен пульт машиниста; добавлена беспроводная гарнитура, обеспечивающая беспрерывную связь с диспетчерским центром.

По желанию заказчика, новый поезд дополнительно оснащен элементами системы безопасности «Движение», комплексно применяемой в метро г. Казани. Подвижной состав окрашен в цвета эксплуатируемых в Казанском метрополитене вагонов метро серии 81-740.4/741.4, изготовленных на Метровагонмаше в 2012 году.

«Метровагонмаш» и Казанский метрополитен сотрудничают с 2010 года. За это время для метро столицы Татарстана было изготовлено 27 вагонов метро.