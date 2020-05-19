Российское кино за рубежом

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За последние пять лет в 5 раз возросло количество государств — импортеров российского аудиовизуального контента (с 23 до 120 стран с учетом всех каналов дистрибьюции), а кассовые сборы российских фильмов в зарубежном прокате выросли в 3,5 раза.

В 2019 году за пределами нашей страны находились в прокате 94 российских фильма. Количество зрителей российского кино за рубежом составило 11,9 млн человек, кассовые сборы превысили $50 млн ($52,4 млн). На данный момент это лучшие результаты, которых российскому кино удалось достичь в зарубежном прокате в текущих условиях продвижения национального контента.

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В 2019 году рейтинг крупнейших российских картин по объему кассовых сборов в зарубежном прокате возглавляет спортивная драма «Движение вверх». Фильм вышел в прокат на территории КНР 13 июня 2019 года. В общей сложности в 2019 году в зарубежном прокате фильм посмотрели 3 млн зрителей, кассовые сборы составили $14,3 млн (помимо КНР фильм был также в прокате в Южной Корее).

На втором месте анимационный фильм «Снежная королева: Зазеркалье» ($7,8 млн, 1,7 млн зрителей, 30 стран). Совокупно четыре фильма франшизы «Снежная королева» производства анимационной студии «ВИЗАРТ ФИЛЬМ» посмотрели в зарубежном прокате 9,4 млн зрителей, кассовые сборы составили $46,7 млн.

На третьем месте мультфильм «Большое путешествие» (ООО «Лицензионные бренды»), собравший в зарубежном прокате $3,9 млн (931 тыс. зрителей). При этом данный фильм стал лидером по широте зарубежного проката в 2019 году: картина вышла на экраны 43 стран.

Ежегодно не менее 30% посещаемости российского кино за рубежом приходится на анимационные фильмы (в 2019 году — 31,3%).

Для пяти из 10 крупнейших российских картин результаты зарубежного проката оказались выше, чем в национальном прокате (в частности, анимационные фильмы и хорроры).

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Ежегодно свыше 40% сборов и посещаемости российского кино за рубежом приходится на прокат на территории КНР, в 2019 году — 42,3% по сборам ($22,2 млн) и 40,3% по количеству зрителей (4,8 млн человек). В кинопрокате КНР находились 10 российских фильмов.

На втором месте по объему сборов в 2019 году Мексика: $2,8 млн (5,4%) собрали восемь российских фильмов.

На третьем месте Южная Корея: $2,7 млн (5,1%).

В прокате Турции было 14 российских фильмов, сборы составили $2,0 млн, среди которых 30% сборов пришлись на сборник анимационных серий «Маша и Медведь».

Замыкает пятерку крупнейших стран Германия, в прокате которой находились 24 российских фильма, сборы составили $1,7 млн, из которых 15% пришлись на военно-приключенческий фильм «Т-34».

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