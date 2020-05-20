ТМХ подписал договор на 5 электровозов 3ЭС5К для железных дорог Узбекистана

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АО «Трансмашхолдинг», крупнейший в СНГ производитель подвижного состава для железнодорожного и городского рельсового транспорта, заключил контракт на изготовление в 2020 г. для нужд железных дорог Узбекистана пяти магистральных грузовых электровозов переменного тока 3ЭС5К. Об этом сообщили в дирекции по внешним связям и корпоративным коммуникациям холдинга.

Договор на поставку локомотивов подписан с национальным железнодорожным оператором — АО «Узбекистанская железная дорога» (узб. O‘zbekiston temir yo‘llari).

Электровозы будут построены на расположенном в Ростовской области Новочеркасском электровозостроительном заводе (НЭВЗ). Заказчик получит машины самой современной модификации, с поосным регулированием силы тяги.

К настоящему моменту, Узбекистанская железная дорога является обладателем 2 электровозов 3ЭС5К, приобретенных в 2018 г.

Локомотив 3ЭС5К выпускается на НЭВЗе с 2007 года; всего построено более 1000 таких машин. Электровозы этой серии выпускаются также в двухсекционном (2ЭС5К) и четырехсекционном исполнении (4ЭС5К); на заводе имеется опыт постройки односекционных машин (Э5К). Локомотивы широко используются на сети ОАО «Российские железные дороги», эксплуатируются в Узбекистане и на Украине (в двухсекционном исполнении).