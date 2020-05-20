Цех для выращивания стерляди и форели построили в Нижегородской области

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Инкубационно-мальковый цех для выращивания стерляди и форели построили в поселке Мулино, сообщили в комитете Госохотнадзора Нижегородской области.

В нем находится 100 бассейнов, в которых можно будет инкубировать в том числе карпа, сазана и щуку. Благодаря открытию цеха объем производства мальков увеличится примерно на 30 тонн в год.

«Это означает, что нижегородские рыбхозы смогут закупать рыбопосадочный материал в нашем регионе, а не везти его из других областей», — подчеркнули в комитете.

В регионе запущена программа «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой из средств областного бюджета выделяются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. К концу 2021 года планируется увеличить производство товарной аквакультуры, включая рыбопосадочный материал, до 729 тонн в год.