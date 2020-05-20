Цех для выращивания стерляди и форели построили в Нижегородской области
http://www.vremyan.ru/_data/objects/0043/4494/img.434494.img_1155.jpg © vremyan.ru
Инкубационно-мальковый цех для выращивания стерляди и форели построили в поселке Мулино, сообщили в комитете Госохотнадзора Нижегородской области.
В нем находится 100 бассейнов, в которых можно будет инкубировать в том числе карпа, сазана и щуку. Благодаря открытию цеха объем производства мальков увеличится примерно на 30 тонн в год.
«Это означает, что нижегородские рыбхозы смогут закупать рыбопосадочный материал в нашем регионе, а не везти его из других областей», — подчеркнули в комитете.
В регионе запущена программа «Развитие товарной аквакультуры», в рамках которой из средств областного бюджета выделяются субсидии рыбохозяйственным предприятиям. К концу 2021 года планируется увеличить производство товарной аквакультуры, включая рыбопосадочный материал, до 729 тонн в год.
Читайте также...
- На Окской судоверфи заложили киль головного многоцелевого сухогрузного судна проекта RSD32M
- На Окской судоверфи спустили на воду вторую мелкосидящую нефтеналивную баржу «Белмакс 2»
- Автоматизированный мусоросортировочный комплекс открыт в Нижегородской области