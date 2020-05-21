Россия выводит на мировой рынок РЛС для обнаружения гиперзвуковых целей

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Компания-спецэкспортер «Рособоронэкспорт» (входит в госкорпорацию «Ростех») начала продвижение на мировой рынок мобильной радиолокационной станции (РЛС) 59Н6-ТЕ для обнаружения гиперзвуковых целей. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе компании.

«Сегодня „Рособоронэкспорт“ выводит на рынок новейшую радиолокационную станцию, способную эффективно обнаруживать широкий класс современных и перспективных воздушных объектов, в том числе гиперзвуковые цели. При разработке экспортного варианта РЛС учитывалась растущая значимость средств ПВО в обеспечении безопасности государств, а также потребности инозаказчиков в повышении разведывательных возможностей частей и подразделений ПВО», — приводит пресс-служба слова генерального директора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

По его словам, компания рассчитывает «на высокий спрос на новую станцию в государствах Азиатско-Тихоокеанского региона, на Ближнем Востоке и в Северной Африке».

Как сообщили в компании, мобильная трехкоординатная РЛС 59Н6-ТЕ является исключительно российской разработкой и выполнена на современной отечественной элементной базе с цифровой обработкой и формированием сигнала. «Помимо гиперзвуковых целей она также эффективно обнаруживает аэродинамические и баллистические объекты», — отметили в пресс-службе.

Станция 59Н6-ТЕ работает в дециментровом диапазоне длин волн. Она способна обнаруживать цели, летящие со скоростью до 8 тыс. км/ч на дальности до 450 км и высоте до 200 км, а после обнаружения осуществлять обмен радиолокационной информацией с комплексами средств автоматизации. «В режиме реального времени может одновременно сопровождать не менее 1 тыс. объектов и распознавать 8 классов целей», — добавили в «Рособоронэкспорте».

РЛС работает в условиях помех, а также осуществляет пеленгацию постановщиков активных шумовых помех. Кроме того, станция способна самостоятельно отдельно выделять противорадиолокационные ракеты и предупреждать боевой расчет об опасности поражения, в том числе высокоточным оружием и самонаводящимися ракетами. Также в ней присутствует оборудование для опознавания обнаруженных воздушных объектов в международных системах радиолокационного опознавания Mk-XA и ATC RBS.