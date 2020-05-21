Импортозамещающее высокотехнологичное производство запущено в Свердловской области

© све.рф

При финансовой поддержке Фонда развития промышленности предприятие «Техпром — Нефтегазовые системы» («Техпром-НГС») модернизировало в Нижнем Тагиле производство электрогидравлических приводов для управления на магистральных газопроводах, в том числе на газопроводе «Северный поток-2». Это позволит целиком заместить импортные поставки.

С привлечением займа компания расширила и модернизировала производство, годовая мощность производственной линии выросла с 300 до 550 единиц. Производительность труда повысилась в 2,5 раза. Уровень локализации производства составил более 90%, таким образом, при выпуске конечной продукции почти полностью используются российское сырье и комплектующие.

В ближайшее время предприятие планирует полностью заместить импорт электрогидравлических приводов.

Основным заказчиком готовой продукции станет «Газпром». Часть узлов может быть использована в завершающей стадии строительства газопровода «Северный поток-2». Электрогидравлические приводы используются для создания, ремонта и модернизации магистральных газопроводов, которые работают при экстремальной температуре от -60С° до +55С°без применения нагревательных элементов.

В 2019 году Фонд развития промышленности предоставил предприятию льготный заем по программе «Комплектующие изделия» в размере 244 миллиона рублей. Привлеченные средства были направлены на закупку оборудования для цеха: фрезерные, металлорежущие, трубонарезные станки, термопластавтоматы, машины испытания и лабораторное оборудование. Общий бюджет проекта составил 416 миллионов рублей.

«Благодаря привлеченному займу ФРП нам удалось модернизировать предприятие лучшим технологическим оборудованием», — сказал директор ООО «Техпром-НГС» Евгений Усенко.

В ближайшем будущем предприятие планирует постепенный отказ от закупки дорогостоящих зарубежных комплектующих, запустив у себя их собственное производство, доведя тем самым долю локализации до 100%.