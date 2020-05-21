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Судостроение и судоходство

На Таманском терминале навалочных грузов началась погрузка первого балкера

 © morflot.ru

Первый причал Таманского терминала навалочных грузов (ТТНГ) начал работу. Как отмечается в сообщении Росморречфлота от 21 мая 2020 года, к причалу для погрузки угля навалом был ошвартован балкер Presinge.

Судно дедвейтом 82 тыс. тонн и длиной 229 м относится к классу Panamax. На балкер будет погружено 79 тыс. тонн угля. Вместе с погрузкой пройдёт тестирование и апробация погрузочного оборудования терминала.

К первому причалу ТТНГ могут швартоваться суда с максимальным дедвейтом 220 тыс. тонн и осадкой до 18,5 м. При этом проектная мощность терминала составляет 35 млн тонн.

Строительство терминала ведётся в рамках федерального проекта «Морские порты России». Ответственным исполнителем выступает ООО «ОТЭКО-Портсервис». Стоимость строительства превышает 28 млрд рублей.

 © morflot.ru
Источник: http://sudostroenie.info/novosti/30277.html

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ТТНГ, Краснодарский край
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