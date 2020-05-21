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Экспорт

Экспорт подсолнечного масла из России в Китай достиг максимума

Согласно обновленным данным ИА «АПК-Информ», в марте поставки российского подсолнечного масла в Китай увеличились до 100 тыс. тонн, что на 41% превысило февральский показатель и более чем в 6 раз — январский.

Кроме того, для России объем экспорта в КНР в марте стал максимальным месячным показателем за всю историю поставок в данном направлении.

По мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», столь существенный прирост отгрузок был обусловлен восстановлением спроса Китая после ослабления карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, а также снижением цен на данный продукт на мировом рынке.
Источник: https://www.zol.ru/n/3100d

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экспорт , статистика , сельское хозяйство, подсолнечное масло
  • Нет аватара nabludatel71
    21.05.2021:09:50

    в марте Китай увеличил импорт российского подсолнечного масла до 100 тыс. тонн

    Ох уже приравнивание экспорта к импорту. Это наш экспорт в Китай в марте достиг 100 тыс. т. А китайским импортом он станет позже: то что идёт морем — через месяц-полтора, то что через Казахстан и Монголию — через неделю-две и только поставки через Забайкальск или Приморье станут импортом Китая почти сразу.

    Поправил текст.

    #1198542
  • Нет аватара nabludatel71
    21.05.2021:29:59

    По мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», столь существенный прирост отгрузок был обусловлен восстановлением спроса Китая после ослабления карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, а также снижением цен на данный продукт на мировом рынке.

    Сомнительное утверждение. Во-первых, наше подсолнечное масло не дешевело. Во-вторых, снятие ограничений в Китае, вроде, ближе к апрелю началось. При этом непонятно, как на его спросе на масла могли имевшиеся ограничения сказаться: люди стали меньше есть? Закупки топлива, например, (угля, нефти, газа) Китай в начале года только увеличил.

    #1198543
    • Нет аватара POLO
      21.05.2022:11:31

      Полностью согласен) слепили мухи и котлеты     к тому же чтобы оформить экспорт в марте надо контрактоваться в феврале и ранее     а там вообще как-то коронавирус сложно прилепить    

      #1198552
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