Экспорт подсолнечного масла из России в Китай достиг максимума
Согласно обновленным данным ИА «АПК-Информ», в марте поставки российского подсолнечного масла в Китай увеличились до 100 тыс. тонн, что на 41% превысило февральский показатель и более чем в 6 раз — январский.
Кроме того, для России объем экспорта в КНР в марте стал максимальным месячным показателем за всю историю поставок в данном направлении.
По мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», столь существенный прирост отгрузок был обусловлен восстановлением спроса Китая после ослабления карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, а также снижением цен на данный продукт на мировом рынке.
Источник: https://www.zol.ru/n/3100d
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