Экспорт подсолнечного масла из России в Китай достиг максимума

Согласно обновленным данным ИА «АПК-Информ», в марте поставки российского подсолнечного масла в Китай увеличились до 100 тыс. тонн, что на 41% превысило февральский показатель и более чем в 6 раз — январский.

Кроме того, для России объем экспорта в КНР в марте стал максимальным месячным показателем за всю историю поставок в данном направлении.

По мнению аналитиков ИА «АПК-Информ», столь существенный прирост отгрузок был обусловлен восстановлением спроса Китая после ослабления карантинных мер, введенных в связи с пандемией COVID-19, а также снижением цен на данный продукт на мировом рынке.