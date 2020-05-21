В Красноярском крае запущен новый молочный комплекс

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Новый молочный комплекс построен в поселке Синеборск Шушенского района в рамках обновления животноводческих помещений ЗАО «Сибирь-1».

Инвестиции в проект составили 1,5 млрд рублей. Инвестором является ООО «Агросибком-инвест».

Комплекс площадью 50 тысяч м2 включает в себя несколько коровников, доильно-молочный блок и родильное отделение и рассчитан на содержание 2300 дойных голов.

Сегодня на комплексе содержатся коровы элитных племенных пород. Среднесуточный надой от каждой головы составляет более 20 литров.

В Шушенском районе также завершается строительство молочного комплекса КФХ Натальи Зубаревой на 3180 коров с полным циклом воспроизводства стада и откормом бычков до мясных кондиций.

А уже осенью этого года строительство животноводческого комплекса стоимостью 1,5 млрд рублей планируют начать на базе сельхозпредприятия ЗАО «Искра Ленина» в окрестностях села Тесь Минусинского района.