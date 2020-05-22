Первые клиенты разместили вычислительное оборудование в контейнерных ЦОД Росэнергоатома

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Первыми клиентами, которые разместили вычислительное оборудование в двух контейнерных ЦОД Концерна «Росэнергоатом», установленных в марте т. г. на площадке ЦОД «Калининский», стали УП «Гринмайнер» (Республика Беларусь) и российская компания «Интелион».

ЦОД «Калининский» — это первая готовая инфраструктурная площадка, на базе которой «Росэнергоатом» предлагает коммерческим клиентам размещать как свои мобильные или т.н. контейнерные ЦОДы, так и собственное вычислительное оборудование в контейнерных конструктивах ЦОД (КЦОД) Концерна «Росэнергоатом». Площадка имеет площадь 2 Га, общей мощностью 30 МВт для размещения 30-ти модульных/контейнерных ЦОД.

Каждый контейнер рассчитан на размещение от 300 до 500 единиц вычислительного оборудования заказчиков общей мощностью до 1 МВт ИТ-нагрузки на один контейнер. Для монтажа такого «ЦОД в контейнере» достаточно ровной площадки, электричества и канала связи. КЦОД с воздушным охлаждением разработаны на основе специализированных контейнеров с учетом требований отраслевых стандартов безопасности Росатома.

Все монтажные работы и услуги по подключению серверного оборудования заказчиков были выполнены командой ЦОД «Калининский», которая работала в плотном взаимодействии с клиентами, что позволило запустить проекты в очень сжатые сроки. Общее бесперебойное энергоснабжение площадки обеспечивает подстанция ПС ЦОД 110/10кВ мощностью 80 МВт, подключенная двумя кабельными линиями к распределительной подстанции Калининской АЭС.

«Росэнергоатом планирует пять таких инфраструктурных площадок вблизи АЭС и других энергетических объектов атомной отрасли. „Внутреннее“ подключение к подстанциям (подключение к собственным объектам — прим.) дает такие основные преимущества как: бесперебойное энергоснабжение площадки, высокое качество энергообеспечения оборудования ИТ и связи, а также минимальные оптовые цены на электроэнергию и надежную защиту и безопасность оборудования заказчика. Совокупная мощность всех инфраструктурных площадок составляет более 240 МВт», — отметил заместитель генерального директора — директор по экономике и финансам Концерна «Росэнергоатом» Сергей Мигалин.

Специализированные контейнеры ЦОД Концерна Росэнергоатом оснащены системой газового пожаротушения, безопасного для функционирования оборудования Заказчика, системами бесперебойного электроснабжения, воздушного охлаждения, управления доступом, видеонаблюдения.Создание такого собственного продукта, как контейнерный ЦОД, и выход на внешний коммерческий рынок обусловлены ростом спроса на услуги со стороны заказчиков Концерна, и соответственно, необходимостью внедрения новых сопутствующих сервисов.