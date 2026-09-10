ЦОДы России догнали по мощности энергосистему небольшой страны
Мощность подключенных к сети центров обработки данных в России достигла порядка 5 ГВт. Это сопоставимо с установленной мощностью всей энергосистемы небольшой страны — например, Армении (около 4,5 ГВт). Большая часть ЦОДов сосредоточена в Москве и Санкт-Петербурге. заявил в эфире «РБК ТВ» замминистра энергетики.
Центры обработки данных — инфраструктура для хранения, обработки и передачи цифровой информации. Они обеспечивают работу облачных сервисов, банковских систем, онлайн-платформ, искусственного интеллекта и госуслуг. Чем больше данных генерирует экономика, тем выше спрос на вычислительные мощности и электроэнергию. Поэтому ЦОДы становятся одним из крупнейших потребителей.
«Сегодня в России порядка 5 ГВт мощность подключенных ЦОДов. И в большей мере они сосредоточены вокруг агломераций Москвы и Санкт-Петербурга. И новые заявки, которые у нас подаются, в большинстве своем тоже предполагают подключение в этих районах. Это все создает избыточную нагрузку на энергосистему данных регионов, и необходимость глобальных изменений в энергетике, строительства новых электростанций или линий электропередач соответственно. Это все приведет к затягиванию определенных процессов по подключению», — сказал Конюшенко.
Замминистра призвал инвесторов в дата-центры строить собственную генерацию.
«Мы акцентируем внимание ЦОД-строителей на том, чтобы рассмотреть возможность строительства собственной генерации быстрыми темпами в различных видах генерации, в том числе солнечной, ветряной, с накопителями, угольной на разрезах. Мы считаем этот проект необходимо рассмотреть и считать его приоритетным», — подчеркнул он.
За три года доля дата-центров в общем электропотреблении выросла вдвое — с 1,4% в 2022 году до 2,2% в 2025-м. В 2026 году показатель увеличится до 2,4%. В ближайшие пять лет совокупная потребляемая мощность центров высокотехнологичных вычислений может достичь 15,3 ГВт.
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