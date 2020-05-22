Группа ЭПМ ввела в эксплуатацию новую четырехкамерную печь графитации прямого нагрева

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Группа ЭПМ запустила в эксплуатацию современную печь графитации прямого нагрева на ЭПМ-Новочеркасский электродный завод в Ростовской области. Стоимость строительства печи составила 45 млн рублей. Новое оборудование было построено за четыре месяца и обладает улучшенными техническими параметрами, высокой энергоэффективностью и экологичностью. Печь позволит увеличить выпуск электродов диаметром 610 мм на 280 тонн в месяц.

«Несмотря на происходящие в мировой экономике процессы, наша компания продолжает выпускать продукцию, модернизировать производство, повышать эффективность. Благодаря запуску нового оборудования завод получает возможность увеличить объем производства электродов большого диаметра», — отметил генеральный директор Группы ЭПМ Николай Наумов. На данный момент на новой печи проведены четыре кампании по загрузке и выгрузке электродов диаметром 610 мм.

Справка ГРУППА ЭПМ — ведущая российская компания, специализирующаяся на выпуске углеграфитовой продукции. Основное направление деятельности — производство высокотехнологичной электродной, катодной и другой углеграфитовой продукции для предприятий сталелитейной, алюминиевой, ферросплавной, кремниевой, химической и машиностроительной отраслей. Компания входит в ТОП 10 крупнейших мировых производителей углеграфитовой продукции. География поставок — более 60 стран мира. В Группу ЭПМ входят три крупнейших электродных завода: Новосибирский, Челябинский и Новочеркасский, а также ООО «Донкарб Графит» (площадки в Новочеркасске и Челябинске).