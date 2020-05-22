В Прохоровке Белгородской области открыли новую линию по производству сыров

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В рамках реализации проекта производственные мощности завода «Хохланд Руссланд» увеличены в два раза, расширен ассортимент выпускаемых сыров новыми видами продукции. Бюджет проекта составляет 1,5 млрд рублей.

Было выполнено строительство дополнительных производственно-складских площадей (в т.ч. здания мойки молоковозов) общей площадью около 8 тыс кв. м, запущена линия по производству сыра мягкого в рассоле.

Молочное сырьё для производства творожных сыров закупается у областных сельхозтоваропроизводителей.

Средний уровень заработной платы работников в 2019 году составил 40 тыс. руб. в месяц. Ежегодные дополнительные налоговые отчисления после реализации проекта в консолидированный бюджет области составили более 10 млн руб. За прошедшие пять лет численность работников завода увеличилась на 178 человек и составляет на текущий момент 356 человек.

Молочное сырье для производства творожных сыров закупается у областных сельхозтоваропроизводителей: — колхоз им. В.Я. Горина, ООО «Грайворонская молочная компания», ФГБНУ Белгородский ФАНЦ РАН, ООО «Кустовое», ОАО «Самаринское», ООО «Агропрод». В связи с увеличением производственных мощностей предприятия совокупная потребность в молочном сырье в 2020 году возросла до 70 тыс. тонн. Это третий проект, успешно реализованный ООО «Хохланд Руссланд» на территории Белгородской области.