На Атоммаше введен в эксплуатацию новый токарно-револьверный обрабатывающий центр

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В Волгодонском филиале АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) введен в эксплуатацию новый токарно-револьверный обрабатывающий центр с числовым программным управлением.

Данное оборудование предназначено для изготовления малогабаритных крепежных деталей — метизов, входящих в состав парогенераторов и верхнего блока.

Обрабатывающий центр совмещает в себе возможности выполнения таких операций как точение цилиндрических поверхностей, резьбонарезание и фрезерование, сверление отверстий. Ранее для этих операций приходилось задействовать несколько станков. Новое оборудование оснащено револьверной головкой на 12 приводных позиций, что позволяет выполнять обработку деталей с одной установки в автоматическом режиме.

Токарно-револьверный обрабатывающий центр имеет механизм автоматической подачи прутка и оснащен контршпинделем. Данные конструктивные особенности оборудования позволяют выполнять обработку заготовки с двух сторон без участия оператора.

Станок позволяет обрабатывать детали на высоких режимах резания — 6000 оборотов в минуту и с подачей до 30м/мин. Благодаря новому оборудованию время изготовления крепежных деталей для АЭС деталей сократится в 3 раза.