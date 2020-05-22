«КОРМЗ» передал Кузбассу 64 автомобильных комплекса для обработки улиц и пожаротушения

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Кемеровский опытный ремонтно-механический завод (ОАО «КОРМЗ») выпустил и передал муниципальных округам Кузбасса 64 комплекта многофункционального оборудования собственной разработки. Комплекты, устанавливаемые на самосвалы КАМАЗ, можно применять для санитарной очистки и дезинфекции улиц, зимнего и летнего содержания автодорог, также тушения небольших пожаров.

В четверг 21 мая завод направил в города и районы последние 10 комплектов оборудования, выпущенные в рамках заказа. Три машины направлены в Кемерово, две — в Ленинск-Кузнецкий, по одной — в Кемеровский муниципальный округ и Мариинский район, еще три — в Центр оперативного контроля жилищно-коммунального и дорожного комплекса Кузбасса.

Кемеровский производитель также получает заказы из других регионов России: пять машин направлены в Якутию, два автомобиля — в Томскую область.

В условиях профилактики коронавируса машины производства кузбасского завода используются для дезинфекции улиц и общественных пространств — они разбрызгивают антисептики на дорожное полотно и тротуары на ширину до 16 метров. Остановки, фасады зданий и другие объекты городской инфраструктуры обрабатываются с использованием ручного моечного пистолета.

Как уточнил генеральный директор ОАО «КОРМЗ» Александр Сляднев, завод предоставил расширенный срок гарантий на обслуживание дорожных машин.