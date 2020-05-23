По Большой Морской Севастополя

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В Севастополе закончился ремонт на главной улице. Строители управились в срок, всю улицу Большая Морская ремонтировали чуть больше полугода.

На проезжей части Большой Морской уложен новый асфальт, пешеходная зона значительно расширилась, тротуары выложены плиткой, высажены новые деревья, установлены скамейки, урны, фонари и современные телефонные будки с USB-входами для зарядки телефонов.

© strajj.livejournal.com

Город-герой Севастополь давно нуждался в таком ремонте. Теперь по этой улице можно с удовольствием прогуляться. Жители города участвовали в создании проекта реконструкции, по просьбам севастопольцев в проект видоизменен на 40%. Одной из просьб горожан, было сохранить облик старых столбов освещения. Строители выполнили эту просьбу. Новые фонарные столбы — точная копия исторических, с пятиконечными звездами. Строители убрали под землю все провода, которыми была опутана улица, заменили коммуникации. На улице появилось множество скамеек, а на площади Ушакова сделали сухой фонтан, а на Лазарева — появилась новая зона отдыха. Высажено 373 дерева и 17 тысяч многолетних кустарников, подведена система полива.

В реконструкцию вложено более 1 млрд рублей.

Начнём прогулку с площади Ушакова:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© avatars.mds.yandex.net

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало: Не все новые деревья прижились, будут заново высаживать.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало:Теперь тротуар на всей улице одинаковый,а не как раньше у каждого магазинчика разный.

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало: А вот такой тротуар был на Большой Морской до реконструкции:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало: Думаю, что с этой лестницей история незакончена. Многим не понравилось как её облицевали

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Было стало:

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

© ic.pics.livejournal.com

Назло нытикам и вечно недовольным, Большая Морская получилась очень и очень красивой, и удобной для отдыха.

1 мая Большая Морская открыта для движения

© obyektiv.press

На Большой Морской будут отреставрированы фасады зданий, правда ещё нет конкретных дат, но точно это будет после туристического сезона.

По заявлениям Губернатора города в Севастополе капитально отремонтируют и улицу Ленина. В реконструкции планируется задействовать команду, работавшую на Большой Морской. Таким образом центральное кольцо Севастополя будет таким же как и Большая Морская.

© strajj.livejournal.com

Идея подсказана пользователем Ruslan