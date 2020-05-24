Больницы Московской области получили 36 автомобилей неотложной помощи
Больницы Московской области получили 36 легковых Медслужб завода спецавтомобилей «Промышленные технологии"(ООО «Промтех»). Сегодня автомобили передали водителям и врачам из муниципалитетов Подмосковья. До конца весны в Московскую область будет поставлено 200 новых автомобилей неотложной помощи.
Автомобиль выполнен на базе Lada Largus. Салон медицинских автомобилей трансформируемый. При необходимости перевозки лежачего пациента пассажирский салон трансформируется в медицинский путем развертывания приемного устройства и транспортных носилок.
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