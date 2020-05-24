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Детские сады и школы

В Бурятии открыт новый детский сад на 240 мест

 © egov-buryatia.ru

Новый детский сад на 240 мест в селе Эрхирик построен в конце прошлого года в рамках национального проекта «Образование». На создание дошкольного образовательного учреждения было выделено 284,3 млн рублей.

В настоящее время из-за действия санитарно-эпидемиологических ограничений здесь работает только дежурная группа. Строительство нового двухэтажного здания в Эрхирике позволило ликвидировать очередь в дошкольное учреждение в селе.

 © egov-buryatia.ru
Источник: https://egov-buryatia.ru/press_center/news/detail.php?ID=65586

Бурятия, новый детсад
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