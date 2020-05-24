В Бурятии открыт новый детский сад на 240 мест

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Новый детский сад на 240 мест в селе Эрхирик построен в конце прошлого года в рамках национального проекта «Образование». На создание дошкольного образовательного учреждения было выделено 284,3 млн рублей.

В настоящее время из-за действия санитарно-эпидемиологических ограничений здесь работает только дежурная группа. Строительство нового двухэтажного здания в Эрхирике позволило ликвидировать очередь в дошкольное учреждение в селе.

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