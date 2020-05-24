В Бурятии открыт новый детский сад на 240 мест
Новый детский сад на 240 мест в селе Эрхирик построен в конце прошлого года в рамках национального проекта «Образование». На создание дошкольного образовательного учреждения было выделено 284,3 млн рублей.
В настоящее время из-за действия санитарно-эпидемиологических ограничений здесь работает только дежурная группа. Строительство нового двухэтажного здания в Эрхирике позволило ликвидировать очередь в дошкольное учреждение в селе.
Читайте также...
- В Бурятии открыли 4 новых корпуса к детским садам
- В Улан-Удэ открываются 10 новых детских садов
- Хирургический корпус детской республиканской больницы открыт в Бурятии
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!