На Челябинском механическом заводе запущен новый цех окраски

© cmz.ru

В апреле состоялось открытие нового производственного цеха — современной высокоэффективной окрасочной линии.

Новая технология долговечна, экологична, улучшает внешний вид продукции, а главное — гораздо производительнее старого техпроцесса. С переходом на технологию окончательной окраски в узлах с последующей сборкой готового изделия, общая длительность всех процессов окрашивания значительно ниже (до 2 раз), чем при технологии с предварительной окраской в узлах, сборкой изделия и далее окончательной окраской.

Система спроектирована с учетом всех требований к безопасности работников и окружающей среды: установлены гидрофильные системы по улавливанию газов и аэрозолей, приточно-вытяжная вентиляция, местная вытяжка на каждую камеру, запланировано регулярное проведение инструментальных замеров на источнике выбросов и лабораторных испытаний сточных вод. Линия оснащена самым современным оборудованием от ведущих мировых производителей и содержит в себе камеру фосфатирования, зону открытой окраски и передвижную камеру сушки.

Еще одна особенность линии в том, что 4 мостовых крана являются не только вспомогательным оборудованием для обеспечения перемещения и погрузочно-разгрузочных работ, но и технологическим оборудованием, непосредственно участвующим в изготовлении продукции. При помощи кранов детали и узлы размещаются на участке на специальных технологических подставках и(или) технологических подвесах, где осуществляется непосредственно окраска изделий в узлах.

Новая технология включает особую операцию подготовки к окрашиванию. Её производят в специальном помещении: выполняется мойка деталей и узлов под давлением воды с применением ПАВ (поверхностных активных веществ). Далее детали покрываются слабоконцентрированным составом ортофосфорной кислоты, образующей тонкую пленку на поверхности, которая способствует лучшей адгезии краски.

С мая 2020 года при окрашивании металлоконструкций для автомобильных и гусеничных кранов будет использоваться двухкомпонентная полиуретановая система, которая имеет долговечность лакокрасочного покрытия 10-12 лет, даже при воздействии экстремальных температур (от Крайнего Севера до тропиков).

© cmz.ru

© cmz.ru

© cmz.ru