Галичский автокрановый завод начал выпуск новой линейки кранов «Графит»
Инженерная точность. Непревзойдённая конструктивная жёсткость. Максимальная прогнозируемая эффективность.
С марта 2026 года официально стартуют продажи революционной серии автокранов «ГРАФИТ» от Галичского автокранового завода. Пять мощных моделей грузоподъёмностью 25 и 32 тонны на легендарном вездеходном шасси КАМАЗ-43118 (6×6) Евро-5 — это именно то, чего так ждали подрядчики, строители и монтажники!
Почему «ГРАФИТ» — это новый стандарт в сегменте 25-32 т?
Серия создана как продуманная системная линейка: каждая модель имеет чётко выверенную длину стрелы и грузовые характеристики под конкретные задачи. В сердце каждой машины — инновационная стрела профиля «ОВАЛОИД» из высокопрочной стали.
Реальные преимущества стрелы типа «ОВАЛОИД»:
— До 20% выше грузоподъёмность на вылете по сравнению с традиционными профилями
— Максимальная жёсткость
— Лёгкое телескопирование даже под нагрузкой
— Идеальный баланс металлоёмкости и прочности
Результат — стабильная, точная и безопасная работа на любом вылете, в городе или на бездорожье.
Модели 32 тонны — для тяжёлых и высотных задач
— КС-55729-5В-4 «ГРАФИТ» — стрела 34 м (грузовой момент 105 т·м, высота подъёма до 43 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м
— КС-55729-5В-3 «ГРАФИТ» — стрела 31,2 м (грузовой момент 105 т·м, высота подъёма до 40 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м
Модели 25 тонн — универсалы для большинства объектов
— КС-55713-5Л-1 «ГРАФИТ» — стрела 24,5 м(грузовой момент 90 т·м, высота подъёма до 33 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м
— КС-55713-5В-1 «ГРАФИТ» — стрела 28,5 м (грузовой момент 90 т·м, высота подъёма до 37 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м
— КС-55713-5В-4 «ГРАФИТ» — стрела 31,2 м (грузовой момент 90 т·м, высота подъёма до 40 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м
Серия «ГРАФИТ» — это свобода передвижения! Все модели 25 и 32 тонн строго вписаны в стандартные транспортные и весовые габариты. Ездите по обычным дорогам без спецразрешений, без согласований и без штрафов. Максимальная мобильность и готовность к работе в любой точке страны.
Все модели могут оснащаться опциональным 9-метровым гуськом с углами наклона 0°/20°/40°, работают в зоне 270-360°, температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C. Гарантия — 18 месяцев / 1000 моточасов. Нормативный срок службы — 12 лет.
Дополнительные опции:
— Гусек — 9 метров,
— Проставка гуська длиной 6 метров,
— Набор противовесов: 1,0 т 2,5 т (1+1,5) 6,0 т (1+1,5+3,5),
— Дополнительная лебедка г/п 1,8 т,
— Управление гидроджойстики,
— Дополнительный топливный бак,
— Режим работы «АНКЕРНАЯ ТОЧКА»,
— Адаптация для работы с опасными и разрядными грузами,
— Дополнительный воздушный отопитель,
— Централизованная система смазки,
— Северный пакет.
«ГРАФИТ» закрывает ВСЕ ваши ключевые потребности
— Строительство и монтаж
— Инфраструктурные проекты
— Промышленные и аварийно-спасательные работы
— Работа в условиях ограниченного пространства и сложного рельефа
Отличная проходимость 6×6, простая и унифицированная конструкция, предсказуемая экономика владения, лёгкий сервис по всей России — вот почему «ГРАФИТ» уже называют лучшим выбором 2026 года.
Хотите поднять производительность парка и снизить затраты на каждую тонну груза?
Серия «ГРАФИТ» — ваш надёжный конкурентный козырь!
«ГРАФИТ» — не просто кран. Это новая эра эффективности от «ГАЛИЧАНИН»!
Готовы к большим высотам? Мы тоже.
