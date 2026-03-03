Инженерная точность. Непревзойдённая конструктивная жёсткость. Максимальная прогнозируемая эффективность.

С марта 2026 года официально стартуют продажи революционной серии автокранов «ГРАФИТ» от Галичского автокранового завода. Пять мощных моделей грузоподъёмностью 25 и 32 тонны на легендарном вездеходном шасси КАМАЗ-43118 (6×6) Евро-5 — это именно то, чего так ждали подрядчики, строители и монтажники!

Почему «ГРАФИТ» — это новый стандарт в сегменте 25-32 т?

Серия создана как продуманная системная линейка: каждая модель имеет чётко выверенную длину стрелы и грузовые характеристики под конкретные задачи. В сердце каждой машины — инновационная стрела профиля «ОВАЛОИД» из высокопрочной стали.

Реальные преимущества стрелы типа «ОВАЛОИД»:

— До 20% выше грузоподъёмность на вылете по сравнению с традиционными профилями

— Максимальная жёсткость

— Лёгкое телескопирование даже под нагрузкой

— Идеальный баланс металлоёмкости и прочности

Результат — стабильная, точная и безопасная работа на любом вылете, в городе или на бездорожье.

Модели 32 тонны — для тяжёлых и высотных задач

— КС-55729-5В-4 «ГРАФИТ» — стрела 34 м (грузовой момент 105 т·м, высота подъёма до 43 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м

— КС-55729-5В-3 «ГРАФИТ» — стрела 31,2 м (грузовой момент 105 т·м, высота подъёма до 40 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м

Модели 25 тонн — универсалы для большинства объектов

— КС-55713-5Л-1 «ГРАФИТ» — стрела 24,5 м(грузовой момент 90 т·м, высота подъёма до 33 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м

— КС-55713-5В-1 «ГРАФИТ» — стрела 28,5 м (грузовой момент 90 т·м, высота подъёма до 37 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м

— КС-55713-5В-4 «ГРАФИТ» — стрела 31,2 м (грузовой момент 90 т·м, высота подъёма до 40 м с 9-метровым гуськом!)Опорный контур 5,85×6,3 м

Серия «ГРАФИТ» — это свобода передвижения! Все модели 25 и 32 тонн строго вписаны в стандартные транспортные и весовые габариты. Ездите по обычным дорогам без спецразрешений, без согласований и без штрафов. Максимальная мобильность и готовность к работе в любой точке страны.

Все модели могут оснащаться опциональным 9-метровым гуськом с углами наклона 0°/20°/40°, работают в зоне 270-360°, температура эксплуатации от -40 °C до +40 °C. Гарантия — 18 месяцев / 1000 моточасов. Нормативный срок службы — 12 лет.

Дополнительные опции:

— Гусек — 9 метров,

— Проставка гуська длиной 6 метров,

— Набор противовесов: 1,0 т 2,5 т (1+1,5) 6,0 т (1+1,5+3,5),

— Дополнительная лебедка г/п 1,8 т,

— Управление гидроджойстики,

— Дополнительный топливный бак,

— Режим работы «АНКЕРНАЯ ТОЧКА»,

— Адаптация для работы с опасными и разрядными грузами,

— Дополнительный воздушный отопитель,

— Централизованная система смазки,

— Северный пакет.

«ГРАФИТ» закрывает ВСЕ ваши ключевые потребности

— Строительство и монтаж

— Инфраструктурные проекты

— Промышленные и аварийно-спасательные работы

— Работа в условиях ограниченного пространства и сложного рельефа

Отличная проходимость 6×6, простая и унифицированная конструкция, предсказуемая экономика владения, лёгкий сервис по всей России — вот почему «ГРАФИТ» уже называют лучшим выбором 2026 года.

Хотите поднять производительность парка и снизить затраты на каждую тонну груза?

Серия «ГРАФИТ» — ваш надёжный конкурентный козырь!

«ГРАФИТ» — не просто кран. Это новая эра эффективности от «ГАЛИЧАНИН»!

Готовы к большим высотам? Мы тоже.