Ход строительства самого длинного моста на новой автотрассе ЦКАД в Московской области
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-5ownuy1jDc
Мост через канал имени Москвы — самое масштабное сооружение всей Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Источник: https://youtu.be/-5ownuy1jDc
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