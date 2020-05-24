Добавить статью
Лого Сделано у нас
Видеоблог

Ход строительства самого длинного моста на новой автотрассе ЦКАД в Московской области

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/-5ownuy1jDc

Мост через канал имени Москвы — самое масштабное сооружение всей Центральной кольцевой автомобильной дороги.
Источник: https://youtu.be/-5ownuy1jDc

Читайте также...

Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!

Москва, Московская область, ЦКАД
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,